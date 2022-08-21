Alanyaspor'un Sivas hazırlıkları tamam

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Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarını sabahki antrenmanla tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci yarısında pas çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, ardından iki gruba ayrılarak taktik idmanla deplasman hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor'un yarın saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-08-21 12:56:03



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