Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da son günlerde yaşanan köpek ölümlerine yenileri eklendi. Muratpaşa'da ölen 30 köpeğin ardından bu kez Konyaaltı ilçesindeki ormanda 9 köpek ölü bulundu, 20'si yavru, 25 köpek ise ortadan kayboldu.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 15 gün önce başlayan ve 30'u bulan köpek ölümlerinin ardından bu kez Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1289 Sokak'taki ormanda 9 köpek ölü bulundu, 20'si yavru 25 köpek ise ortadan kayboldu. Mahalleli, köpeklerin ortada olmadığını ve alanda çok sayıda kemik ile cerrahi eldiven olduğunu gördü. Ormana da giren mahalleli, burada köpek ölüleri ile karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren mahalleli, sosyal medyadan da örgütlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ölü bulunan köpeklerden örnekler alındı, kemik ve cerrahi eldivenler de inceleme için topladı. Ekipler, ayrıca civarda bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

'TOPLUM OLARAK VİCDANIMIZI BU KADAR MI KAYBETTİK'

Hayvanseverlerden Berrin Özkan, "Bugün köpeklerimiz yine can vererek, çok acı şekilde iç organları parçalanarak öldü. Artık buna dayanamıyoruz. Bizim hayvanseverler olarak sabrımız mı deneniyor, vicdanımız mı sorgulanıyor? Bilmiyorum ama yetkililerin bu işi çözmesi gerekiyor. Daha önce Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde birçok hayvanımız ölerek, kaybımız oldu. Sinirlerimiz çok bozuldu. Herkesten ve tüm yetkililerden çok rica ediyorum; bu işi lütfen artık çözün. Öldüren kişiler Havrita'yı (Başıboş köpek haritası) kuranlar mı? Kimlerin eli var? Ellerine ne geçiyor bu kadar hayvanı öldürdükleri zaman? Toplum olarak vicdanımızı bu kadar mı kaybettik? Herkesten duyarlılık bekliyoruz. 'Antalya'daki katliama dur' diyecek yetkililer istiyoruz" dedi.

'YALVARACAK DURUMA GELDİK'

Mahalleliden Erkan Er ise "Bizim her bölgede hayvanları besleyen arkadaşlarımız var. Arkadaşımız beslemesini yaptıktan sonra yavru hayvanları seviyor. Besleme işini yaptıktan sonra evine giden arkadaşımız kendisinden sonra bir arabanın geldiğini görüyor. Sonrasında kontrol etmeye indiğinde hayvanların hiçbirini bulamıyor. İlk başta hayvanların sıcaklardan dolayı gölgelik alanlara gidip, uyuyacağını düşünüyorduk. Fakat kötü kokular gelmeye başlayınca arkadaşımız bu işin peşini bırakmıyor ve bu durum yaşanıyor. Sadece hayvan olarak bakmamalıyız. Çocuklarımız buralarda oynuyor. Yetkililer artık bu işe bir çözüm bulsun. Kim yaptıysa, bulsunlar. Buradan yalvarıyoruz, yalvaracak duruma geldik" diye konuştu.

Kendisinin 3 köpek ölüsü gördüğünü dile getiren Er, alanda et ile kemik parçaları ve cerrahi eldivenler bulunduğunu belirterek, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

'KİMSEYE ZARARLARI YOKTU'

Ağlayarak köpeklerin kimseye zararı olmadığını anlatan Deniz Ada Ünsal (13) da "Onların kimseye zararı yok, hiçbir suçu yok. Kendi hallerinde yaşıyorlardı. Niye böyle yapıyorlar?" diye sordu.

Köpekleri ve yavrularını komşularıyla beraber düzenli beslediklerini belirten mahalleliden Emine Yüzmüş ise "Buradaki hayvanlara düzenli olarak bakıyorduk. Kışın yuvalarını bile yapıyorduk. Bunların hiç kimseye zararı yoktu. Buradaki köpeklerin bugüne kadar kimseye zarar verdiğini görmedim. Birkaç gündür sayılarını az görüyorduk ama aklımıza zehirlenme durumu gelmedi. Büyüdükleri için etrafta gezdiklerini düşündük. Burada 20'ye yakın yavru vardı" dedi.

'HUKUKİ SÜRECİ SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ'

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu da köpek ölümlerine dair açıklama yaptı. Avukat Çağla İlknur, "Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak hukuki süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu Havrita uygulaması aracılığıyla yapılan eylemler gerek TCK gerek Hayvanları Koruma Kanunu bakımından suç teşkil ediyor. Bu eylemleri yapan kişilerin hukuki boyutta en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Bu aşamada tüm vatandaşlarımızın da yaşadıkları bölgelerde işaretleme olması halinde şikayetçi olmasını talep ediyoruz. Hem meslektaşlarımız hem kolluk çalışanlarımız hem de hayvansever tüm vatandaşlarımız ile birlikte sokakta yaşayan canları koruyacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-22 12:54:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.