Çelik kasadaki 800 bin TL ile 3 milyon 200 bin TL´lik altını çalan 5 şüpheli tutuklandı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'daki bir evden, çelik kasadaki 800 bin lira ile 3 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını çalan ve polisin 33 saatlik kamera kaydı izlemesi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, 'Kuşçu' lakaplı E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. cezaevine gönderildi.

'KUŞÇU KAFESTEN ÇIKTI' MESAJI

Şüphelilerden 'Kuşçu' lakaplı E.G.'nin, 2 ay önce cezaevinden çıktığı, çevresine 'Kuşçu kafesten çıktı, özgürlüğüne kavuştu' mesajını yaydığı iddia edildi. (DHA)Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-08-22 21:41:17



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