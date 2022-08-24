Antalya açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 40,19 kilometre açığında saat 08.30 sıralarında kaydedilen deprem, 25,19 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-08-24 08:55:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.