Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu

DHA

Skuterle giderken düşürdüğü 100 bin liralık altını 1 saatte buldu


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını koyduğu el çantasını, çalıştığı kuyumcu dükkanına götürürken kullandığı skuterden düşürdü. Altın 1 saat sonra bulunurken, çantayı bulan kişinin içine bakmadan zabıtaya teslim ettiği belirtildi.
Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Ali Altıntaş, toptancıdan aldığı 100 bin lira değerindeki 96,95 gram saf altını elektrikli skuterle iş yerine götürmek için yola çıktı. Saf altını koyduğu el çantasını skuterin gidonuna asan Altıntaş, bir süre ilerledikten sonra yoldaki çukuru fark etmeyip, dengesini kaybetti. Skuterde düşme tehlikesi yaşayan Altıntaş, yoluna devam etti. Bir süre sonra gidondaki çantanın düştüğünü anlayan Altıntaş, geri dönüp yolda arama yaptı. Caddedeki esnafla görüşen ve refüjü arayan Altıntaş, 1 saat sonra polisten gelen telefonla rahat nefes aldığını anlattı.
Çantanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Zabıta Karakolu'na teslim edildiği bildirilen Altıntaş'a, bulan kişinin içine bakmadığını söyleyip sahibinin bulunmasını istediği belirtildi. Çantayı inceleyen zabıta, altını fark edip polise haber verdi. Polis ve zabıta ekipleri, Antalya Kuyumcular Odası'nın üyelerine yaptığı çağrıyla çantanın Altıntaş'a ait olduğunu belirledi. Altıntaş, altının gramını ve fiyatını söyledikten sonra zabıtadan çantasını aldı. Yaşadıklarını anlatan Altıntaş, şunları söyledi:
"Toptancıdan altını alıp dükkana giderken elektrikli skuterle çukura denk geldim. Dengemi kaybedip, kendimi toparladıktan sonra çantanın olmadığını fark ettim. Aradım, bulamadım. Esnafa sordum. Sonrasında polise, kuyumcular odasına haber verdim. 100 bin lira değerinde altın vardı. Bulacağımı düşünüyordum ama zaman geçtikçe endişelenmeye başlamıştım. Telefonla haber gelince kısa sürede bulunmasından dolayı sevindim. Çantayı teslim edene teşekkür ederim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-08-26 10:36:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte bahçe kapısına bırakıldı
YEREL HABERLER 9 aylık bebek, mama, aşı kartı ve oyuncukla birlikte ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına ...
Kazada eşi ve kızını kaybeden babanın feryadı yürek dağladı
YEREL HABERLER Kazada eşi ve kızını kaybeden babanın feryadı yürek ...
GÜNCELLEME - Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya'da kamyonla çarpışan ...
MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya atandı
YEREL HABERLER MHP Demre İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Başkaya ...
Döşemealtı ilçesi Antalya'nın yeni yaşam ve yatırım merkezi haline geliyor
YEREL HABERLER Döşemealtı ilçesi Antalya'nın yeni yaşam ve yatırım ...
Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü
YEREL HABERLER Alanya'da kamyonla çarpışan motosikletteki anne ve ...
Antalya'da Side kazıları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da Side kazıları devam ediyor
Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirildi
Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da tur minibüsünün park halindeki tıra ...
Antalya'da düzenlenen Çocuk Festivali'ne 30 ülkeden 500 çocuk katıldı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen Çocuk Festivali'ne 30 ülkeden ...
Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
YEREL HABERLER Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı
Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Antalya'daki simge yapılar gastronomi ve turizme ...
Antalya'da 8 milyon turist rakamı aşıldı; oteller eylülde de dolu
YEREL HABERLER Antalya'da 8 milyon turist rakamı aşıldı; oteller ...
Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında
YEREL HABERLER Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
YEREL HABERLER Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'
Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 31 suç kaydı bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı
Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
YEREL HABERLER Alanya'da mango üretim alanı 2 yılda 2 kat arttı
Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Alanya'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.