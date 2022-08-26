Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)



NEŞELENSİN, DİYE SELFİE ÇEKMİŞ

Antalya'da, çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, aracın çok kalabalık olduğunu ve bir anda boş kaldığını söyleyerek, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık. 34 farklı kalabalık aile bindi ve araç yoğundu. Çoğu kişi şehir merkezinde indi. Devam ettikten sonra aynaya baktım ve çocuğun bir anda kalktığını gördüm. Etrafına baktı ve ağlamaya başladı. Telaşlanmasın, diye durakta durdum, yanıma çağırdım. Otobüsteki bir başka yolcu İngilizce konuşup anlaştı. Ailesinin numarasını alıp aradı ancak bakmadılar. Bu sefer çocuk iyice telaşlandı ve daha çok ağlamaya başladı" dedi.

Çocuğun neşesinin yerine gelmesi için selfie çektiğini söyleyen Güleç, "Tam o sırada ulaşımdan beni aradılar. 'Arabada çocuk unutulmuş. Arabadan indirme' dediler. İndirilmez zaten, çocuğu nasıl bırakayım? O sırada çocuğun biraz moralini düzeltmek için selfie çektik. Maksadım çocuğun bir an neşesinin yerine gelmesiydi ve telefonumda hatıra kalsın istedim. Operasyon birimiyle bir durakta buluştuk çocuğu teslim ettim. Araçta poşet, eşya kalmıştı ama çocuk hiç kalmamıştı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-08-26 16:51:33



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