Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni

DHA

Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE genelinde 253 sivil toplum örgütü, Merkez Av Komisyonu'nun (MAK) 29 kuş ve 5 memeli yaban hayvanı türünün avlanmasına izin verdiği av sezonuna karşı 'Vurma Beni' sloganıyla imza kampanyası başlatıp, avcılığın tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Destek veren imza sayısı 120 bini aştı.
Merkez Av Komisyonu kararıyla, aralarında nesli tehlikede ve koruma altında bulunan elmabaş patka ve üveyiğin de bulunduğu toplam 29 kuş ve 5 memeli türüyle ilgili av izni verilen sezon, 20 Ağustos'ta başladı. Dağ keçisi, karaca gibi birçok memeli türün de bölgelere göre ihaleyle avlanmasına ayrıca izin verilen süreçte, ülke genelindeki 253 sivil toplum örgütü avcılığın tamamen yasaklanması çağrısıyla imza kampanyası başlattı. Change.org.tr üzerinden başlatılan kampanyaya 120 binden fazla kişi imza atıp destek verdi. Ayrıca geçen yılki kararın iptali için Doğa Derneği tarafından Danıştay'a açılan dava devam ediyor.
'VURMA BENİ' ÇAĞRISI
'Vurma Beni' sloganıyla sürdürülen imza kampanyasında 253 sivil toplum örgütü adına, ilgili kamu kurumlarına ulaştırılmak üzere bir dilekçe hazırlandı. Dilekçedeki açıklamada, başka bir canlıyı öldürmenin sporu, turizmi, hobisi ve ihalesinin olamayacağı belirtilerek, "Bu dünya üzerindeki yaşamı paylaştığımız öbür canlılardan bahsediyoruz, onlar uzak ve yakın komşularımız. Komşularımızı birer rakam ve kotaya indirgeyen Merkez Av Komisyonu'na da kararlarına da karşı çıkıyoruz" denildi.
16 YILDA 500 BİN AVCILIK SERTİFİKASI
Hangi canlının kaç birey, ne koşullarda, nerelerde öldürüleceğine karar vermek yerine, onları koruyan kararlar alınması istenen dilekçede, "Geçtiğimiz 16 yıl içinde yaklaşık 17 bin avcılık kursu açılmış ve yaklaşık 500 bin kişi avcılık sertifikası almıştır. Doğanın korunmasından sorumlu kurumlar, silah endüstrisinin ve avcıların doğamızı yok etmesine ne yazık ki seyirci kalmakta, daha da üzücüsü bu durumu teşvik etmektedir" ifadeleri yer aldı.
'HEPİMİZİN YAŞAMI BİRBİRİNE BAĞLI'
Türkiye'nin, taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt ettiği vurgulanan dilekçede, şu çağrı yapıldı:
"Buna rağmen, bu hükümler ve taraf olunan öbür uluslararası sözleşmelerin, ülkemiz mevzuatı sayılan hükümleri görmezden gelinerek, nesli tehlike altındaki kimi türler bile ava açılmaktadır. Bu kabul edilemez. Ayrıca, TBMM'de, yabancı diplomat ve 'üst düzey misafirler'in diledikleri takdirde ücretsiz avlanabilmesi ve yaşam alanları tahrip edildiği için yerleşim yerlerine gelen ayı, domuz gibi hayvanların da avlanabilmesinin yönetmeliğe bağlanması oy çokluğuyla kabul edilmiş bulunuyor. Doğamızı günbegün yok edecek olan bu kararların bir an önce durdurulması gerekmektedir. Kara Avcılığı Kanunu'nun ivedilikle değişmesini, Doğa Koruma Kanunu olarak yeniden düzenlenmesini ve doğa ihtisas mahkemelerinin kurulmasını talep ediyoruz. Şimdi, yaşam hakları ve alanları ellerinden alınan tüm canlıların sesi olma zamanı. Çünkü yaşam hakkı bütün canlılar için pazarlık edilemez en doğal hak. Hepimizin yaşamı birbirine bağlı. İnsan diliyle kendi haklarını savunamayan tüm canlıların sesi oluyoruz."
LİSTEDEKİ HAYVANLAR
Bu yılki avlanacak türler, bölgeleri, avlanma süreçleri, av yasağının olduğu sahalar, illere göre av yasağının bulunduğu 29 kuş ve 5 memeli türüyle ilgili listede kuş türlerinden bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk ile memeliler arasında da yaban domuzu, çakal, yaban tavşanı, ada tavşanı ve tilki bulunuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-08-27 10:42:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SMA'lı Onur bebeğin annesi: Evladım `Beni kurtarın' der gibi bakıyor
YEREL HABERLER SMA'lı Onur bebeğin annesi: Evladım `Beni kurtarın' ...
Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı
Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı
YEREL HABERLER Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı ...
Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda ...
Antalya'da özel gereksinimli bireyler yaz okulunda becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Antalya'da özel gereksinimli bireyler yaz okulunda ...
İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan planlı ve kimlikli kent çağrısı
YEREL HABERLER İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan planlı ve ...
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)
YEREL HABERLER Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu ...
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’tan, Kaymakam Öztürk'e ...
Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Jandarma ekipleri Kaş ilçesinde safari araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Kaş ilçesinde safari araçlarını ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu
YEREL HABERLER Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu ...
GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ...
Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle ...
Kazada ölen anne ve bebeği yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen anne ve bebeği yan yana toprağa verildi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Arttırılması Programı, Antalya'da yapıldı
YEREL HABERLER Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının ...
Milletvekili Uslu Demre'de hasta ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Uslu Demre'de hasta ziyaretlerinde ...
'Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli
YEREL HABERLER 'Havrita'ya bu kez 'ekstra tehlike'den erişim engeli
Akdeniz Üniversitesi öğrenci adayları, özel yetenek sınavında ter döktü
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi öğrenci adayları, özel yetenek ...
İngiliz kadın avukat, evlilik yıl dönümü kutlamaya gittiği otelde darbedildi
YEREL HABERLER İngiliz kadın avukat, evlilik yıl dönümü kutlamaya ...
Yakıt gemisindeki yangını mürettebat söndürdü
YEREL HABERLER Yakıt gemisindeki yangını mürettebat söndürdü
Bahçeye bırakılan Ayaz bebek, anne bulunana kadar devlet korumasında
YEREL HABERLER Bahçeye bırakılan Ayaz bebek, anne bulunana kadar ...
Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı ...
Düden Çayı'nda kötü koku yine ortaya çıktı
YEREL HABERLER Düden Çayı'nda kötü koku yine ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.