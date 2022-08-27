İnşaatta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İncirin ardından bir bardak su için, çünkü...

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da inşaat alanda mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kedi, sahibine verilmesi için yakındaki bir terziye teslim edildi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 814 Sokak´ta bugün saat 11.00 sıralarında çevresi demir saçla kapalı ve kapısı kilitli olan inşaat halindeki 4 katlı binanın üst katından kedi sesi duyan mahalleli, kapı kilitli olduğu için polis ekiplerine bildirdi. Polisler de inşaata giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni yardımıyla inşaata girdi. Kediyi kısa sürede yakalayan ekipler, itfaiye personelinin hazırladığı kutuya konuldu.

Komşuların kedinin sahipli ve yakınlarda bulunan yaşlı bir kadına ait olduğunu söylemesi üzerine ekipler hayvanı kadına götürdü. Ancak kadın evde olmayınca kedi, sahibine verilmesi için yakındaki bir terziye bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-27 13:33:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.