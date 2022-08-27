Antalya'da deniz, havadan sıcak

Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer?

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı. Gençler tehlikeye aldırış etmeden falezlerden denize atlayarak serinledi, yabancı turistler su sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-08-27 14:28:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.