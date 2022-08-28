Alanyaspor - İstanbulspor: 0-1

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

CORENDON ALANYASPOR: Runarsoson, Yusuf Özdemir, Balkovec, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 79 Tayfur), Efkan Bekiroğlu, Leroy Fer (Dk. 58 Doumbia), Zinedine Ferhat (Dk. 58 Oğuz Aydın), Lusamba (Dk. 46 Umut Güneş), Candeias, Eduardo (Dk. 71 Erencan)

İSTANBULSPOR: Jensen, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksoy, Oğuzhan, Muammer (Dk. 76 Abdullah Aydın), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 80 Emir Kaan), İbrahim (Dk. 72 Abazaj)

GOLLER: Dk. 48 Valon Ethemi (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Abazaj

SARI KARTLAR: Fer, Candeias, Furkan (Alanyaspor) İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi, Abazaj (İstanbulspor)Spor Toto Süper Lig´in 4´üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında İstanbulspor´u ağırladı. Karşılaşma İstanbulspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

3´üncü dakikada gelişen İstanbulspor atağında Jetmir Topalli'nin pasında topla buluşan Oğuzhan Berber ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Runarsson'da kaldı.

5´inci dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında çizgi boyunca topu taşıyan Yusuf'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Wilson Eduardo'nun şutu az farkla üstten auta gitti.

10´uncu dakikada Alanyasporlu futbolcuların orta sahada arka arkaya yaptığı geri pasta araya girerek topu çalan Jetmir Topalli'nin ara pasında İbrahim penaltı noktası üzerinden sağ ayak içiyle gelişine sert vurdu. Topun önüne kayan Balkovec golü engelledi. Pozisyon sonrası oyunu durduran hakem Mustafa Kürşad Filiz şut öncesindeki pozisyonu faul olarak değerlendirdi.

38´inci dakikada Alanyasporlu Furkan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Efkan kale topu ayağının dışıyla önüne alırken, savunmada Oğuzhan son anda ayak koyarak kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonlandı.

48´inci dakikada ceza sahası yayında Alanyasporlu Fer´in Muhammer Sarıkaya´ya müdahalesinin ardından hakem serbest vuruş verdi. Topun başına geçen Valon Ethemi´nin vuruşu barajı ve kaleciyi aşarak filelerle buluştu: 0-1.

75´inci dakikada gelişen İstanbulspor kontra atağında, Alanyaspor savunmasının arkasına gönderilen uzun pasla buluşan Jetmir Topalli sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Runarsson son anda tokatladı.

80´inci dakikada sol çizgiden ceza sahası içine Oğuz Aydın´ın gönderdiği pası savunmadan Mehmet Yeşil kayarak kornere çeldi.

85´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Yusuf Özdemir´e Abazaj´ın sert müdahalesinin ardından maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias´ın penaltı vuruşunu kaleci David kornere tokatladı. Penaltı pozisyonunda müdahalesinden dolayı sarı kart gören Abazaj penaltı sonrasında yaptığı itirazdan dolayı ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+6´ncı dakikada Alanyasporlu Balcovec ceza sahası önünde Efkan Bekiroğlu'na pasını verdi. Topla buluşan Efkanın ceza sahası dışından şutu az farkla üsten auta çıktı.

90+7´nci dakikada gelişen Tayfur Bingöl sol köşeden kullandığı serbest vuruşu ceza sahası içine yükseltti. Herkesi aşan topu kaleci yumrukladı fakat ceza sahası içinden kaleye seken topu İstanbulsporlu Ali Yaşar çizgiden uzaklaştırdı.

Karşılaşma misafir İstanbulspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-08-28 00:13:32



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