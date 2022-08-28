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Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından

DHA

Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından


Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 4´üncü haftasında Corendon Alanyaspor, evinde İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonra iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sánchez Mateos, sahalarında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğu söyledi. Mateos, "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz. Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk fakat bugün ne skor ne de oynanan futbol bizi tatmin etmedi. Bu maçın zor olacağını biliyorduk çünkü 3 maçını kaybeden bir rakip vardı. Bugün sahada maçı kazanmanın anahtar işlevi ne teknik ne de taktikten geçiyordu" dedi.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Mental olarak futbolcuların sahada güçlü olmaları gerektiğini belirten Mateos, "Rakip takımı analiz ettiğimizde her ne kadar 3 maçı kaybetmiş olsada buraya futbolun doğrularını yaparak geliyorlardı. Önde agresif basıyorlardı, rakibe boşluk vermiyorlardı. Maçın zor olacağını arkadaşlarımıza anlatmıştık. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz sonuçları alabiliyorsunuz. Bu maçı analiz edeceğiz, doğruları cebimize koyacağız ve önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.
KORKMAZ: KENDİMİZE GÜVEN PROBLEMİ YAŞIYORDUK
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise şöyle dedi:
"İstanbulspor hepinizin bildiği geçen sene kendi oluşturduğu oyun kültürüyle 1'inci Lig'e damga vuran takımdı. Sezon boyunca bütün maçlarda baskın oyun kültürüyle maç kazanmasını bilen bir takımdı. Ligin ilk 3 maçında büyük çoğunluğu psikolojik adaptasyon sağlayamamıştık. Biraz kendimize güven problemi yaşıyorduk. Bunu zaman içerisinde aştığımızı düşünüyorum. Alanyaspor son birkaç senedir oyunun her anını planlayarak oynayan oyun kültürüyle, Türk futboluna renk katan bir takım. Buraya gelirken birinci önceliğimiz özellikle top rakip kalecideyken oyun kurabilmesini bozmaktı. Buna karşı yaptığımız hazırlık ilk 30-40 dakika içerisinde meyvesini verdi. Skora gelmedi ama Alanyaspor oyun kuramadıkça alışkın olmadığı başka bir şeye dönmeye başladı. Uzun toplara dönmeye başladı. Kaptığımız uzun toplarda takım boyu uzayan Alanyaspor'u çok rahat geçerek hızlı hücumlar geliştirdik. İlk yarı takdir edersiniz ki pozisyonlar bulduk ama skor yapamadık. Bizim stratejimizin tutmuş olması ilk 45 dakika bence Alanyaspor'un oyun ivmesini ve psikolojisini kaybetmesini de sağladı."
"17 YIL SONRA GELEN GOL"
Devre arasında rakip analizi yaptıklarını aktaran Korkmaz, "Yaptığımız analizlerde aynı üçüncü bölgede yaptığımız baskıyı ikinci bölgede de düzenli yapmaya başladık. Üçüncü bölgede baskı yapmak enerji işi. 90 dakika yapabileceğimiz bir şey değildir. İkinci yarı bunu çok yapamadık ama ikinci bölgeyi daha iyi paylaşmayı başardık. Bulduğumuz ilk golden sonrada skor avantajını korumasını bildik. 17 yıl sonra Süper Lig´deki ilk golümüzü atan Ethemi kulüp tarihine geçti. Bizim de gönlümüzde böyle söyleyeyim. Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz, onu söyleyeyim. Ligde pek çok maç kazanırsınız ama kazandığınız maç takip takımın geniş bir hazırlığı olduğunu bildiğiniz halde buna hazırlanarak, karşılık vererek kazanılan maç çok daha keyifli oluyor. Biraz bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bizim için bay haftası. 3 gün sonra Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Felipe Sánchez Mateos konuşması
Osman Zeki Korkmaz konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Antalya Engin ANAK
2022-08-28 01:16:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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