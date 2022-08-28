Bir tarafta eğlence bir tarafta tehlike



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, gece seyir terası varyantında bir tarafta dans edip, eğlenen diğer tarafta ise patinaj yapan otomobili sallayan gençler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ne bağlı Kepez seyir terası varyantında meydana geldi. Bir tarafta 10 genç, otomobillerinde şarkı açıp, dinlemeye başladı. Araçtan yüksek ses gelmesi için müzik sisteminin yer aldığı bagajın kapağını da açan gençler, dans etti. Bazı gençlerin tişörtlerini de çıkardığı görüldü. Diğer tarafta ise bu kez 7 genç, patinaj yapan otomobili elleriyle salladı. Gençlerden birinin, patinaj sesi ile oynaması da dikkat çekti. Her iki olay da cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-28 16:26:12



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