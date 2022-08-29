Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan

DHA

Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan


 Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)GOLF profesyonelleri, golf severler ve amatör golfçüler Antalya'da düzenlenen Rikse Birdie Challenge'da buluştu. Turnuvada şampiyon Türk golfçü Yılmaz Batan oldu.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında oynanan ve LEO Co ile Plus Clouds sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin en iyi golf profesyonelleri ile yine Avrupa profesyonellerinin de katıldığı 10. Rikse Birdie Challenge Golf Turnuvası'nda şampiyon 18 yaşındaki profesyonel Türk golfçü Yılmaz Batan oldu. Bu sonuçlarla Türkiye'nin en genç profesyoneli unvanına sahip Olympos Golf Kulübü oyuncusu Yılmaz Batan, European Tour yolunda yeni bir süreç başlatmış oldu.Bir gün süren ve 50'nin üzerinde profesyonel golfçünün de katıldığı turnuvada junior ve amatör golf oyuncuları da 5 farklı kategoride para ödülleri ve kupalar sahiplerini buldu. Her oyuncu kendi seviyesine göre farklı bir hedefle yarıştı. Turnuva ödül töreni ve gala yemeği ile tamamlandı. Turnuva öncesinde Belek Golf Akademisi'nde; İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği üyelerinden Fatah Guedra, golf severlere özel bir ders de verdi.Ödül törenine iş ve spor dünyasından önemli kişiler de katıldı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Uçdan, Antalya Spor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, turnuvanın sponsoru olan LEO Co ve Plus Clouds ARGE direktörü Barış Bulut, Antalya Spor Kulübü Asbaşkanı ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fesih Tamince, Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık, European Golf Society temsilcileri, Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya tarafından verildi.TURNUVADA KATEGORİLERE GÖRE DERECEYE GİRENLER:Birdie Challenge (Golf Profesyonelleri) 1. Yılmaz Batan, 2. Mutlu Güner, 3. Kadirhan Yener-Hamza Sayın-Orkunhan Kaplan; Çocuklar kategorisi 1. Elif Nihal Boztaş, 2. Yusuf Yağız Kızarmaz, 3. Mert Güngör; Double Bogey Challenge 1. Seçim Köse, 2. Mert Yeğinaltay, 3. Poyraz Karataş; Bogey Challenge 1. Hakkı Yılmaz, 2. Muhammed Mollahuseyinoglu, 3. Deniz Gürlersan; Par Challenge 1. Ercan Çek, 2. Ali Şahin, 3. Aras Biçer.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGolf sahasından, oyunlardan görüntülerÖdül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-08-29 12:22:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki foruma seçilen ilk projeler belirlendi
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ...
Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor
YEREL HABERLER Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz ...
Finike'de avokado üreticileri hırsızlardan dertli
YEREL HABERLER Finike'de avokado üreticileri hırsızlardan dertli
752 günlük koma sonrası 'mucize' oldu, tamire bile başladı
YEREL HABERLER 752 günlük koma sonrası 'mucize' oldu, tamire bile ...
Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi birleştiriliyor
YEREL HABERLER Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi ...
Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında ...
Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist ...
Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti
YEREL HABERLER Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen ...
Bir tarafta eğlence bir tarafta tehlike
YEREL HABERLER Bir tarafta eğlence bir tarafta tehlike
'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi
YEREL HABERLER 'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, ...
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye aşure ikramı
YEREL HABERLER AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye ...
'Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor'
YEREL HABERLER 'Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor'
'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı
YEREL HABERLER 'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı
"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı
YEREL HABERLER "Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı
Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ...
Maçın ardından
YEREL HABERLER Maçın ardından
Maçın ardından
YEREL HABERLER Maçın ardından
Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından
Alanyaspor - İstanbulspor: 0-1
YEREL HABERLER Alanyaspor - İstanbulspor: 0-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı ...
Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Demre'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.