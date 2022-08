Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)GOLF profesyonelleri, golf severler ve amatör golfçüler Antalya'da düzenlenen Rikse Birdie Challenge'da buluştu. Turnuvada şampiyon Türk golfçü Yılmaz Batan oldu.Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Golf Kulübü sahalarında oynanan ve LEO Co ile Plus Clouds sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye'nin en iyi golf profesyonelleri ile yine Avrupa profesyonellerinin de katıldığı 10. Rikse Birdie Challenge Golf Turnuvası'nda şampiyon 18 yaşındaki profesyonel Türk golfçü Yılmaz Batan oldu. Bu sonuçlarla Türkiye'nin en genç profesyoneli unvanına sahip Olympos Golf Kulübü oyuncusu Yılmaz Batan, European Tour yolunda yeni bir süreç başlatmış oldu.Bir gün süren ve 50'nin üzerinde profesyonel golfçünün de katıldığı turnuvada junior ve amatör golf oyuncuları da 5 farklı kategoride para ödülleri ve kupalar sahiplerini buldu. Her oyuncu kendi seviyesine göre farklı bir hedefle yarıştı. Turnuva ödül töreni ve gala yemeği ile tamamlandı. Turnuva öncesinde Belek Golf Akademisi'nde; İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği üyelerinden Fatah Guedra, golf severlere özel bir ders de verdi.Ödül törenine iş ve spor dünyasından önemli kişiler de katıldı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Uçdan, Antalya Spor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, turnuvanın sponsoru olan LEO Co ve Plus Clouds ARGE direktörü Barış Bulut, Antalya Spor Kulübü Asbaşkanı ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fesih Tamince, Cullinan Links Golf Kulübü Genel Müdürü Şehmus Işık, European Golf Society temsilcileri, Rikse Birdie Challenge Başkanı Cahit Kaya tarafından verildi.TURNUVADA KATEGORİLERE GÖRE DERECEYE GİRENLER:Birdie Challenge (Golf Profesyonelleri) 1. Yılmaz Batan, 2. Mutlu Güner, 3. Kadirhan Yener-Hamza Sayın-Orkunhan Kaplan; Çocuklar kategorisi 1. Elif Nihal Boztaş, 2. Yusuf Yağız Kızarmaz, 3. Mert Güngör; Double Bogey Challenge 1. Seçim Köse, 2. Mert Yeğinaltay, 3. Poyraz Karataş; Bogey Challenge 1. Hakkı Yılmaz, 2. Muhammed Mollahuseyinoglu, 3. Deniz Gürlersan; Par Challenge 1. Ercan Çek, 2. Ali Şahin, 3. Aras Biçer.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGolf sahasından, oyunlardan görüntülerÖdül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-08-29 12:22:34



