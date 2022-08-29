PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA

PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli adliyeye sevk edildi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyi takibe başladı. Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde dün gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.
Ahmet K'nin polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiğini, düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar yolladığını söylediği öğrenildi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağı itirafında bulundu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Ahmet K., adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-08-29 15:05:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı
Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'nın Antalya'da orman yakma talimatı ...
Antalya Valisi Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ...
Kaçırılmak istenen 'Elsa', sahibi bıçaklanınca başından ayrılmadı 
YEREL HABERLER Kaçırılmak istenen 'Elsa', sahibi bıçaklanınca ...
Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da köpeğini kaçırmaya çalışan şüpheli ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki foruma seçilen ilk projeler belirlendi
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ...
Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz keyfi yapıyor
YEREL HABERLER Antalya'da engelli bireyler, engelsiz plajda deniz ...
Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan
YEREL HABERLER Rikse Birdie Challenge'da şampiyon Yılmaz Batan
Finike'de avokado üreticileri hırsızlardan dertli
YEREL HABERLER Finike'de avokado üreticileri hırsızlardan dertli
752 günlük koma sonrası 'mucize' oldu, tamire bile başladı
YEREL HABERLER 752 günlük koma sonrası 'mucize' oldu, tamire bile ...
Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi birleştiriliyor
YEREL HABERLER Antik heykel parçacıkları, yapboz gibi ...
Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında buluştu
YEREL HABERLER Golfçüler, "Rikse Birdie Challenge" turnuvasında ...
Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist ...
Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen kadının çantasını gasbetti
YEREL HABERLER Otomobilden inen bıçaklı şüpheli, sokakta yürüyen ...
Bir tarafta eğlence bir tarafta tehlike
YEREL HABERLER Bir tarafta eğlence bir tarafta tehlike
'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, 'Kendim yaptım' dedi
YEREL HABERLER 'Mutluyuz' yazılı araçlarının yanında bıçaklandı, ...
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye aşure ikramı
YEREL HABERLER AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı'ndan 10 bin kişiye ...
'Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor'
YEREL HABERLER 'Denizden ekmek yiyenler, denize ihanet ediyor'
'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı
YEREL HABERLER 'Aslan balıklarına yaklaşmayın, dokunmayın' uyarısı
"Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı
YEREL HABERLER "Türk'ün ilk er meydanı" Elmalı'da güreş heyecanı
Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 3D boyutlu sanal evren merkezi, ...
Maçın ardından
YEREL HABERLER Maçın ardından
Maçın ardından
YEREL HABERLER Maçın ardından
Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - İstanbulspor maçın ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.