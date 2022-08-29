Havuza giren kardeşlerden Mert boğuldu, Mirza hastanelik oldu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelin havuzuna giren Mert (6) boğulurken, boğulma tehlikesi geçiren ağabeyi Mirza (11) Mirzaoğlu ise hastanede tedaviye alındı.

Titreyengöl mevkisindeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Mirza Mirzaoğlu ve kardeşi Mert Mirzaoğlu, dün saat 12.30 sıralarında havuza girdi. Bir süre suda kalan kardeşler, batıp çıkmaya başladı. Tatilciler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılan 2 kardeşe ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mert hayatını kaybederken, Mirza ise tedaviye alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Mert Mirzaoğlu'nun cenazesi, işlemler sonrası ailesine teslim edilip, Şanlıurfa'ya götürüldü.

Jandarma ekipleri ise otelin güvenlik müdürü İzzet Ç. (34) ile cankurtaran Raşit P.'yi (24) gözaltına aldı. Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

CANKURTARAN YEMEKTEYMİŞ

Otel yetkililerinin, olay sırasında öğle yemeğine giden cankurtaranın havuza girilmemesi için kırmızı bayrak astığını söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-08-29 15:47:14



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