PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Antalya'da, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-29 21:09:11



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