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Domates konservesinde 'ölümcül bakteri' tehlikesi

DHA

Domates konservesinde 'ölümcül bakteri' tehlikesi


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma yapılmadan hazırlanan domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir" dedi.
Yaz aylarının son günlerinde, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Evlerinde yemeklere lezzet katan domates konservesi ve turşu yapan kadınların yeterince steril etmeden hazırladığı gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçıyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, konserve hazırlanırken yapılacak hata nedeniyle oluşabilecek mikrobiyolojik üremenin sağlığı olumsuz etkilediğini ve ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.
'KAVANOZ STERİL OLMALI, KAPAĞI İKİNCİ KEZ KULLANILMAMALI'
Konserve hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Manavoğlu, "Kullanacağımız ürün steril olmalı. Kavanozu, kapağını kaynar suda belirli süre kaynatarak steril hale getirilmeli. Kavanoz kapağını ikinci defa kullanmamalıyız. Kapakta paslanma, kirlenme mevcutsa bakteri üremesi oluşur" dedi.
'10 İLE 30 DAKİKA ARASI 80 DERECEDE KAYNATILMALI'
Konserve yapımında, domates, patlıcan, biber, meyve gibi asidik gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şunları söyledi:
"Konserve yapacağımız eğer asidik ürün değilse, örneğin fasulye gibi içerisine sirke, limon ilave ederek asitliği artırılır. Domates konservesi sıkça hazırlanır. Tuz dengesinin iyi ayarlanması bakteri üremesini engeller. Hazırlanan gıdayı kavanoza koyduktan sonra yaklaşık 80 derecede, 10 ile 30 dakika arasında kaynatıp, konservede bakteri üremesini engelleriz. Hazırlanma aşamasında steril edilmeyen kaplar ve uygun ortamda bekletilmeyen konservelerde clostridium botulinum bakterisi oluşabilir. Ev hanımları sıcaklık uygulamasına ve süresine dikkat etmeli."
KAPAKTA ŞİŞME VARSA, KONSERVE TÜKETİLMEMELİ
Hazırlanan konserveyi tüketmeden önce kontrol edilmesini öneren Manavoğlu, "Kış aylarında tüketmeden önce şişme yapmış kapak varsa mutlaka o konserveyi ayırmamız gerekir. Zehirlenmeye yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi insanda felce ve ölüme yol açabilir. Görme bozukluğu, halsizlik, kusma, ishal belirtisi var. Konserve tüketimi sonrası bu tarz belirti oluşursa hastaneye gitmek gerekir" diye konuştu.
'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR' UYARISI
Ali Manavoğlu, önceki yıllarda Adana'da aynı aileden 4 kişinin konserve domatesle yapılmış menemen yemesinin ardından zehirlenip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hazırlama aşamasında hijyen ve ısıl işlem uygulamasına dikkat edilmesini isteyen Manavoğlu, konserve tüketilmesinin ardından belirtilerin görülmesi halinde kişinin kusturulmadan en kısa sürede tedaviye götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Manavoğlu, kusma sonrası teşhisin gecikebileceğini sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-08-30 10:00:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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