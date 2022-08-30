Antalya'da '30 Ağustos' coşkusu



Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ile Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Başsavcı Zafer Koç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve birçok kamu kurum ve kuruluş yöneticisiyle askeri erkan, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum örgütleri yöneticileri ve çok sayıda katıldı.

Törende Vali Yazıcı ve Başkan Böcek, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Resmi programın ardından CHP, İYİ Parti ve birçok sivil toplum örgütü adına anıta çelenk bırakıldı. Vali Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Antalya Valiliği'nde tebrikleri kabul törenine katıldı. Ardından tören, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Yazıcı ve Böcek, askeri araçla tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende Binbaşı Uğur Arabacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 100'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi. Kutlamalar kapsamında askeri birlikler ve araçları, emniyet personeli ve araçlarıyla diğer güvenlik ve kolluk güçlerine ait personel ve araçlarından oluşan geçit töreni düzenlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2022-08-30 12:33:21



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