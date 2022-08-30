Antalya'da '30 Ağustos' coşkusu (2)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



KUTLAMALAR SONRASI DENİZ KEYFİ

Turizm kenti Antalya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamalarının ardından vatandaşlar sahile akın etti. Konyaaltı sahili tıklım tıklım doldu. Bayram kutlamasını izleyip sahile gidenler denize girip serinledi. Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da, gençler ise park ve bahçeleri doldurdu. Kimileri manzaranın keyfini çıkardı, kimisi de bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesabına yükledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı sahilini izlemek için yapılan seyir terası da tatilcilerle dolup taştı. Sahili boylu boyunca görme imkanı veren seyir terası, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara da ev sahipliği yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ

2022-08-30 14:52:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.