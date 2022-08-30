Antalya'da '30 Ağustos' coşkusu (2)

KUTLAMALAR SONRASI DENİZ KEYFİ
Turizm kenti Antalya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamalarının ardından vatandaşlar sahile akın etti. Konyaaltı sahili tıklım tıklım doldu. Bayram kutlamasını izleyip sahile gidenler denize girip serinledi. Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da, gençler ise park ve bahçeleri doldurdu. Kimileri manzaranın keyfini çıkardı, kimisi de bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesabına yükledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı sahilini izlemek için yapılan seyir terası da tatilcilerle dolup taştı. Sahili boylu boyunca görme imkanı veren seyir terası, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara da ev sahipliği yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARİbrahim LALELİ
2022-08-30 14:52:31
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