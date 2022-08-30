Antalya'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 4 uçağın hava desteğiyle kara ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-08-30 15:25:27



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