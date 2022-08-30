

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen golf turnuvasının şampiyonu Şehmuz Işık oldu.

Antalya Taurus Golf Kulübü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası, Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Diamond golf sahasında 80 golfçünün katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan golfçüler, Türk Eğitim Vakfı'nın yarım kalan eğitim projesine destekte bulundu. Bir günlük turnuvada gross kategorisinde birinci olan Şehmuz Işık aynı zamanda en uzun vuruş ödülüyle birlikte 2 kupanın sahibi oldu.

A kategorisinde Bekir Başak Ünal birinci, Emre Bahtoğlu ikinci, Ayşe Altıntaş da üçüncü oldu. B kategorisinde ise Mehmet Metin birinci olurken, Behçet Baki ikinci, Yusuf Alirıza Tulgar ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü ise Yavuz Küçük aldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Taurus Golf Kulübü Kaptanı Ali Kızıldağ, turnuva sponsoru Yavuz Üngör tarafından verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan görüntüler

Ödül töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-08-30 16:52:47



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