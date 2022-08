Mersin balığı üretiminde 80 bin yavruya ulaşıldı

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)RUSYA'dan 12 yıl önce Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ne (AKSAM) getirilen 65 yavruyla başlanılan mersin balığı üretiminde, bugün 80 bine ulaşıldı. Havyarının kilosu 12 bin doları bulan mersin balığının yavrularının üretim amaçlı satışına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı balıkçılık ve su ürünleri konusunda bilgi ve teknoloji üreten AKSAM'ın Antalya Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda, havyarı en değerli tür olan mersin balığının Türkiye'de ilk defa çiftlik balıkçılığı tarzındaki üretimi başarıyla sonuçlandı. 12 yıl önce başlanılan, alabalık ve sazan gibi balık yetiştiricilerine yavru temini amaçlanılan projede, Rusya'dan getirilen 65 yavru büyütüldü ve yavruları da alınmaya başlandı.

AKSAM Müdürü Serkan Erkan, mersin balığının; 250 milyon yıl öncesine dayanan, dünya üzerinde formunu koruyarak gelmiş en yaşlı tatlı su balığı olduğunu belirterek, "Çok kıymetli bir tür. Karadeniz, Hazar ve Azak denizleri doğal yaşam alanı. Biz 12 yıl önce Ruslarla iş birliği yaptık. O dönem 65 yavru mersin balığı aldık. Bu hayvanları 10 yaşını geçirdik çünkü cinsel olgunluğa 10 yaşından sonra geliyorlar. Karaca ve sivri burun mersin balığı türlerinin anaçlarını aldık, balıklar cinsel olgunluğa geldi. 2 yıldır deneysel olarak üretim yapıyorduk, bu yıl kitlesel üretimi başardık" dedi.

100 YIL YAŞAYABİLİYORLAR

Bundan sonra üretimini yapabileceklerini ve prosedürünü oluşturduklarını anlatan Erkan, "Çok kıymetli bir balık, yumurtası biliniyor; havyar dediğimiz, besin mersin balığının yumurtasıdır. Kilogram fiyatı 2 bin ila 12 bin dolara kadar değişiyor. Eti de çok kıymetli. Derisi çanta, deri sanayisinde kullanılıyor. Kıkırdakları bile kullanılan bir balık. Sularımızda küresel ısınmadan dolayı değişiklikler oluyor. Alabalık ve sazan sonuna geliyor. Biz de alternatif türleri üreticilerimize teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bu yıl elimizde kitlesel ürettiğimiz yaklaşık 80 bin yavru var. Şu an üreticilerimize bunu arz etmeye başladık. Onları mersin balığı yetiştiriciliğine teşvik ediyoruz" diye konuştu.

İlerleyen yıllarda üreticilerin alabalık, sazan gibi ülke iç sularında mersin balığı yetiştiriciliği de yapabileceklerini kaydeden Erkan, "Üretici çiftlikleri haricinde şu an iç sularda balıklandırma amaçlı kullanamayız çünkü orijini olmayan hiçbir balığı herhangi balığı bırakamayız. Mersin balığını Karadeniz'e bırakmayı düşünüyoruz, balıklandırma amacıyla. Aynı zamanda koruma altındaki bir tür. Bu türün 6 ayrı varyetesi var, biz şu an 2'sinde çalışıyoruz. Karaca ve sivri burun mersin balıkları. İnşallah birkaç tür üzerinde daha üretimine devam edeceğiz. Bu kitlesel üretimi belli bir seviyeye çıkardığımızda da Karadeniz Bölgesi'nde balıklandırmada kullanacağız. Bu balıkların ağırlıkları 200 kiloyu bulabiliyor ve 100 yaşına kadar yaşayabiliyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

