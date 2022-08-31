Antalyaspor'da Haji Wright atıyor, puanlar geliyor



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalyaspor'un sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE'den kadrosuna dahil ettiği ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan ABD'li forvet Haji Wright ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak tekrar takıma kazandırdı. 24 yaşındaki ileri uç oyuncusu, geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sezon ligde oynanan 4 maçta sürdürürken, gol krallığında 6 golü bulunan Fenerbahçeli Valencia'nın arkasında yer alıyor. ABD'li oyuncu bu sezon 4 maçta takımının attığı 8 golün 5'ine imza attı.

12 TAKIMA GOL ATMA BAŞARISI YAKALADI

Kırmızı beyazlı takımın genç forvet oyuncusu Haji Wright, ligde 12 takıma gol atma sevincini yaşadı. Wright, geçen sezon küme düşen Çaykur Rizespor ile oynanan 2 maçta toplam 4 gole imza atarken, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Altay, Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Trabzonspor filelerini havalandırma başarısını gösterdi. ABD'li oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında da meşin yuvarlağı filelere yolladı.

29 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezona da iyi başlayan forvet oyuncusu, gol attığı maçlarda takımının 29 puan kazanmasını sağladı. Wright'in 12 takıma toplam 19 gol attığı maçlarda Antalyaspor, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle hanesine 29 puan yazdırdı. Geçen sezon takımın başına futbol sorumlusu Nuri Şahin'in geçmesiyle çıkış yakalayan ve bu sezon 3 yıllığına tekrar takıma dahil edilen ABD'li oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla lig ve kupa maçları dahil olmak üzere 29 maçta forma giyerken 20 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

TAKIMA 1 GÜNLÜK İZİN

Pazar günü ligin 5'inci haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, takıma 1 günlük izin verdi. Kırmızı beyazlı ekip mücadelenin hazırlıklarını, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-08-31 10:05:14



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