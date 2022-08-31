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Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (2)- Yeniden

DHA

Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (2)- Yeniden


Sayın yazı işleri müdürlerine,Camdan fırlayıp yaşamını yitiren Mine Ersoy'un öğrenim gördüğü fakülte, kaynağından yapılan düzeltmeyle 'hukuk fakültesi' olarak değiştirilmiştir. Haberimizi gözaltı bilgisiyle de yenileyip, tekrar servis ediyoruz. --------------------------------Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Aracın ön koltuğunda oturan, İstanbul'daki özel üniversitenin hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy, açık camdan dışarı fırladı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, Mine Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı yara almadan atlatan R.Y. ise gözaltına alındı. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Ersoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Mine Ersoy'un, Burdur'un Bucak ilçesi Susuz Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-08-31 12:10:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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