Kızı ve eşinin doğum gününde yeniden doğdu



Selma KUNAR/ ANTALYA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, trafik kazasında yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Ayça Bektaş (21), karaciğeriyle Ayşe Duran'a (34) can oldu. Duran, kızı Esmira ve eşi Mustafa Duran'ın doğduğu 19 Ağustos'ta nakil olduğu için kendi doğum gününün de aynı tarih olduğunu söyledi. Hastane odasında kızı ve eşiyle pasta kesen Duran, kendisini hayata bağlayan Ayça'ya dua ederken, ailesine de minnettar olduğunu söyledi.

Ailesiyle 15 Ağustos'ta Ankara'dan Çanakkale'ye tatile giden Yavuz Bektaş yönetimindeki otomobil, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere ve yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü Bektaş ile eşi Seval (48) ve kızı üniversite öğrencisi Ayça Bektaş yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Ayça Bektaş'ın, kazadan 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin izni sonrası Ayça Bektaş'ın 2 böbreği ve karaciğeri organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

'AYÇA'YI İÇİMDE TAŞIYACAĞIM VE ÖMÜR BOYU DUA EDECEĞİM'

Ailesinin organlarını bağışladığı Ayça'nın karaciğeri, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla akut karaciğer yetmezliği gelişen ve nakil için bekleme listesinde olan 3 çocuk annesi Ayşe Duran'a nakledildi. Duran, daha önce hiçbir rahatsızlığı ve şikayeti olmadığını vurgulayarak, "Bir anda hamile gibi karnım şişti. Konya'da hemen hastaneye gittim. Karaciğer yetmezliği olduğunu söylediler" dedi.

Tanı aldığında dünyanın başına yıkıldığını söyleyen Duran, "Düşünsenize 34 yaşındayım ve karaciğerim yetmiyor" diye konuştu.

Konya'daki hastaneden acil olarak Antalya'ya yönlendirildiğini söyleyen Duran, "Burada hiç zaman kaybım olmadı. Birkaç gün sonra Allah rahmet eylesin Ayça'nın vefatı, bana hayat oldu" dedi.

Bağışlanan karaciğeriyle kendisine yeni yaşam veren Ayça´nın melek olduğunu ve ömür boyu içinde taşıyıp, dua edeceğini belirten Duran, "Ayça'nın ailesine sabır diliyorum ve bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlar bağış yapmasaydı ben şu an burada olmayacaktım. Ömrüm boyunca dua edeceğim" diye konuştu.

'BENİM DE DOĞUM GÜNÜM OLDU'

Karaciğer nakli olduğu 19 Ağustos'un eşi Mustafa ve 1 yaşındaki kızı Esmira'nın doğum günü olduğunu belirten Ayşe Duran, "Şimdi ben de eklendim. 19 Ağustos benim de doğum günüm oldu" dedi.

Hastane odasında diğer kızları Ela (15) ve Esra (12) ile gecikmeli de olsa doğum günü kutlayan Ayşe Duran, kendisini hayata bağlayan Ayça'ya dua etti.

Duran'ın eşi Mustafa Duran da yaşadıklarını anlatmanın çok zor olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı'na, İbrahim hocamıza, doktorlara, hastane personeline, en önemlisi de Ayça'nın ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Eşinin karaciğer nakli olduğu 19 Ağustos'un kendisinin ve küçük kızlarının doğum günü olduğunu da söyleyen Duran, "Artık eşimin de doğum günü oldu" diye konuştu.

HAVA AMBULANSIYLA ANTALYA'YA TRANSFER

Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, akut karaciğer yetmezliği hastası Ayşe Duran'ın daha önce hiçbir sağlık sorunu yaşamamış olduğunu belirterek, "Ayşe hanım bir anda kötüleşerek Konya'da hastaneye başvuruyor. Oradaki meslektaşlarımızın yaptığı tahlillerde akut karaciğer yetmezliği tanısı alıyor. Yoğun bakıma alınma sürecinde bizimle irtibata geçtiler ve hastayı kabul ettik. Sağlık Bakanlığı'na ilettik ve hasta bekleme listesine alındı. Sağlık Bakanlığı inanılmaz hızlı bir şekilde hava ambulansıyla hastanın transferini Antalya´ya gerçekleştirdi" dedi.

Hasta geldiğinde karaciğer nakli için ailenin değerlendirildiğini belirten Dr. Levent Yücetin, "Ancak maalesef canlı verici olarak aileden uygun bir aday bulamadık ve kadavradan bağış beklenmeye başlandı" diye konuştu.

Acil karaciğer yetmezliği tablosunda hastanın 3-5 gün süreci kaldığını da vurgulayan Dr. Yücetin, bu sürede karaciğer nakli yapılmaması halinde hastanın kaybedilebileceğini kaydetti.

'AYÇA YAPILABİLECEK EN BÜYÜK İYİLİĞİ YAPTI'

Bu süreçte Bursa'da Ayça Bektaş'ın hayatını kaybettiğini ve ailesinin organlarını bağışladığını anlatan Dr. Yücetin, "Eskiden nakil olan bir hastamız 'Bana bir melek organını bağışladı' demişti. Şimdi ise Ayça bir melek oldu. Hayata veda ederken 3 kızı olan Ayşe Hanım'a yeni bir hayat bağışladı. Mekanı cennet olsun. Yapılabilecek en büyük iyiliği, sevabı yaptı. Ayça melek oldu. Ayşe Hanım ve melekleri de onun sayesinde mutlu, yüzleri güler bir şekilde yaşamlarını sürdürecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2022-09-02 10:20:35



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