SMA'lı 13 aylık Aybars bebek, 3 kez kalp krizi geçirdi

Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, SMA hastası 15 aylık Aybars Karadağ, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Aybars'ın 3 kez kalp krizi geçirdiğini, 4'üncü krize kalbinin dayanamayacağını belirten Serap Karadağ (32), "Evladım yaşasın, kilo almasın, diye aç bırakmak zorundayım. 15 aylık olmasına rağmen şu an diyet uyguluyoruz. 13 kilo ve 2 yaşın altında tedavi olması gerekiyor. Tedavisine ulaşabilmek için eksik olan 30 milyon liranın tamamlanması konusunda herkesten destek bekliyorum" dedi. Gereken paranın toplanması halinde Aybars'ın tedavisi, yurt dışında uygulanan gen tedavisiyle (zolgensma) yapılacak.

Antalya'da 15 ay önce dünyaya gelen Aybars Karadağ, 2 aylıkken yolculuk sırasında fenalaştı. Bunun üzerine Karadağ ailesi, Aybars'ı hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aybars bebek, özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Solunumunda sıkıntı tespit edilen Aybars'a, SMA testi yapıldı. 3 aylıkken SMA testi pozitif çıkan Aybars bebeğe, 3,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars, 15 dakika sonra hayata döndürüldü. 5 aylık tedavisinin ardından evine çıkarılan bebek, koronavirüse yakalandı. Tekrar getirildiği hastaneden yoğun koronavirüs tedavisinden sonra evine gönderilen Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Annesinin kalp masajı yapması sonucu hayata tutunan Aybars bebek, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

'DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI'

Serap Karadağ, Aybars'a yapılan SMA testi sonucunun pozitif çıkması üzerine inanmadıklarını, bu nedenle ikinci kez test yaptırdıklarını anlattı. Karadağ, "İkinci test de pozitif çıktı. SMA hastası olduğunu öğrenince dünya başımıza yıkıldı. 'Ne yaparız?' diye çok düşündük. Oğlumu kucağıma alıp ablasıyla parka götürüp oyunlar oynaması hayalini kurarken Aybars'ın hasta olduğunu öğrendik" dedi.

'DÖRDÜNCÜ KALP KRİZİNİ ATLAMAZ'

Aybars'ın 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Serap Karadağ, "Cihazları yaşından büyük. Üç kez kalp krizi geçirmiş bir bebek. Ne kadar dayanırız bilmiyoruz. Doktor, dördüncü kalp krizini atlatamayacağını söylüyor" diye konuştu.

Aybars'ı kucağına alma hayali yaşadığını belirten Serap Karadağ, "Birlik olur, el ele verirsek Aybars ilacına kavuşur. Sadece oğlumun yaşamasını, nefes almasını istiyorum. İmkan oldukça insanlardan destek bekliyorum. Nefes alsın, 'anne' diyebilsin, diye destek bekliyorum. 15 aydır oğlumun sesine hasret bir anneyim. Anne kucağı görmemiş bir bebek. Oğlumun sesi ince mi, kalın mı, nasıl bir şey; bilmiyorum. Anne olarak sadece evladımın yaşamasını istiyorum" dedi.

'EVLADIM YAŞASIN, KİLO ALMASIN, DİYE AÇ BIRAKIYORUM'

Serap Karadağ, "Aybars'ın yaşıtları gibi kalkıp parklarda oyun oynamasını istiyorum. Oğlum 15 aylık olmasına rağmen salonumda yemek kuramaz oldum. Aybars her şeyin bilincinde ve farkında. Yemek kokusunu alabiliyor. Biz burada yemek yediğimiz zaman Aybars gözümüzün içine bakabiliyor. Aylardır salonuma sofra kurmamış bir anneyim. Kızıma yemek yediremez bir anne oldum. Çünkü birini aç bırakırken diğerini doyurmak zorundayım. Evladım yaşasın, kilo almasın, diye aç bırakmak zorundayım. 15 aylık olmasına rağmen Aybars'a şu an diyet uyguluyoruz. Çünkü yaş ve kilo kriterlerimiz var. 13 kilo ve 2 yaşın altında tedavi olması gerekiyor. Yüzde 96 oranında iyileşme oranı yüksek olan bir bebek. 2 yaşının altında tedavisine ulaşabilmek için herkesten destek bekliyorum. Oğlumun sesi duyulsun. Tedavisine ulaşabilmek için eksik olan 30 milyon liranın tamamlanması konusunda herkesten destek bekliyorum" dedi.

AYBARS'IN KAMPANYASI YÜZDE 17'DE

Baba Barış Karadağ (33) ise Aybars'ın kalp ritimlerinde bozukluk olduğunun söylendiğini belirterek, "Üç kez kalp krizi geçirdiğini ve dördüncüsünü atlatamayacağını söylediler. Kampanyamız yüzde 17'de. 10 aydır devam ediyor. Kampanyamız gerçekten çok yavaş ilerliyor. Oğlumuzun iyileşip sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Aybars doğmadan önce tek bir hayalim vardı. Evin yan tarafında büyük bir çayır var. Kızımla beraber bazen oynardık. Aybars doğduğunda üçümüz top oynamayı isterdik ama Aybars hasta doğdu. Şimdi tek hayalimiz var bunu gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tuğsem Nur Karadağ (5) ise kardeşi Aybars'ı öperek, "Sen çok yakışıklısın, şeker gibisin. Aybars, hadi sen kalk da oyun oynayalım. Daha da yakışıklı ol. O kadar yakışıklı ol ki bütün kızlar senin yanında dolaşsın. Ağlama olur mu?" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-09-02 10:28:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.