TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı başladı.
Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında yapılan turnuvaya Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü katıldı. İki ayrı kategoride 2 gün yapılacak turnuvada ayrıca 7 takım süper turda yarışacak.
Turnuvada oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanarak, genel klasman tablosu oluşturulacak. En yüksek puanı toplayan takım TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Şampiyonu olacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-09-03 12:20:23
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