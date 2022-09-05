Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin

DHA

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin


Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti. Maçın ardından Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, açıklamalarda bulundu. Geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçında da hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade eden Adnan Başkan, "Bu hafta yapılan hatalar ortada, geçen hafta oyuncumuz Bünyamin Balcı'ya verilmeyen penaltı var. Luiz Adriano'nun golü var ve o da iptal oluyor. Rakip gelip faul olmasına rağmen golü veriliyor" diye konuştu.
"OYUNCUMUZUN KAFASININ DAĞILMASI MI GEREKİYOR"
Hakem hatalarının devam ettiğini belirten Adnan Başkan, "Bu hafta da görüldüğü üzere hakem hatalarının nasıl olduğunu gördük. Herkes bunu da söyleyecek. İlk yarıda Sam Larsson'a atılan tekme direkt olarak kafasına vuruluyor. Zaten ikinci yarıda da oynayamadı. Adamın kafasının dağılması mı gerekiyor, anlayamıyorum. Bu adamın kafasının yarılması mı gerekiyor? Böyle mi kırmızı kart çıkacak?" şeklinde konuştu.
"ACEMİ HAKEM VERİLMESİN"
Maçta aleyhlerine verilen bir penaltı olduğunu kaydeden Başkan, "Pozisyonda oyuncumuzla rakip oyuncunun alakası yok. Top geçip gidiyor ve çarpışıyorlar. Sonrasında penaltı veriyor. Biz MHK'dan, TFF'nin her zaman arkasındayız. Bize lütfen acemi hakem vermesinler. Maçta Larsson'un pozisyonuna kırmızı kart verilseydi maç böyle olmazdı. Lütfen bizi deneme tahtası yapmasınlar. Geçen hafta oynadığımız Gaziantep FK maçının hakemi Suat Arslanboğa'ya bu hafta maç verilmedi. Bu hakeme de bakalım maç verecekler mi? Biz deneme tahtası değiliz. Bizim hakkımızı yemesinler" ifadelerini kullandı.
"FREDY'E VERİLEN KIRMIZI KART KOMEDİ"
Fredy'e verilen kırmızı kartın komedi olduğunu belirten Adnan Başkan, "Bu pozisyonda nasıl kırmızı kart veriliyor anlamış değilim. Rakip yarı alanda olan bir pozisyon. Sarı kartla geçiştirilebilecek bir pozisyon" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan açıklamalar
-Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-09-05 00:35:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi ...
Elmalı´da altın kemer Ali Gürbüz´ün oldu
YEREL HABERLER Elmalı´da altın kemer Ali Gürbüz´ün oldu
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına ...
GÜNCELLEME - Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın ...
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ...
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ...
Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan ...
Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ...
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki ...
Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 2 yaşındaki çocuk, 11 saat sonra bulundu
Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti
Alanya'ya "Seven Seas Explorer" ile 324 turist geldi
YEREL HABERLER Alanya'ya "Seven Seas Explorer" ile 324 turist geldi
İstilacı deniz kestaneleri ihraç ediliyor
YEREL HABERLER İstilacı deniz kestaneleri ihraç ediliyor
Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen taksici kalmayacak
YEREL HABERLER Antalya'da turizm bölgesinde yabancı dil bilmeyen ...
Antalya'da İngiliz turist rekoru
YEREL HABERLER Antalya'da İngiliz turist rekoru
Antalyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Kasımpaşa karşılaşmasına hazır
Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Finike'de trafik denetimlerinde 404 sürücüye ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.