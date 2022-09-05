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Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından


Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Geceyi hayal kırıklığıyla kapattıkKasımpaşa teknik sorumlusu Necati Erkmen: Sıcak havaya rağmen kazandıkAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, geceyi hayal kırıklığıyla kapattıklarını ifade ederken, futbolun gül bahçelerinden oluşan bir spor dalı olmadığını ve bazen dikenlere katlanmak gerektiğini söyledi. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen ise, sıcak havaya rağmen kazandıkları için mutlu olduklarına dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik sorumluları basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 
ALFONS GROENENDİJK: GECEYİ HAYAL KIRIKLIĞIYLA KAPATTIK
Hayal kırıklığı yaşatan bir skorla geceyi noktaladıklarını dile getiren Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Üzgünüz. Bu skoru hak ettik. Gaziantep'ten sonra bu maç reaksiyon maçı gözüyle bakıyorduk. İyi bir planla sahaya çıktık. İyi hazırlanıp çıktık. Planımız ilk 15 dakika itibarıyla işledi. Sonra takımda düşüş yaşandı. Bu düşüşün ana sebebi özgüven kaybı diyebilirim. Bu da kötü performansı beraberinde getirdi. Ortaya kopuk bir takım çıktı. Futbol birliktelikleri paylaşmaktır. Bu oyuncu grubu yendiğinde de yenildiğinde de tüm duyguları paylaşmak üzerine kuruludur. Biz bu konuda bazı değerleri kaybettik. Oyuncu grubuna bunu tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz ve bunu başaracağız" dedi.
"AYNAYA BAKMAMIZ VE ÖZ ELEŞTİRİYİ YAPMAMIZ LAZIM"
İlk yarının son saniyesinde penaltı golü yediklerini kaydeden Alfons Groenendijk, "Aynaya bakmamız ve öz eleştiriyi yapmamız lazım. Mağlubiyeti hak edecek neler yaptık diye? İyi başlayan bir takım vardı. 3 haftada 6 puan vardı. Vardığımız noktada 2 haftada yenilen bir takımdan bahsediyoruz. Futbol gül bahçelerinden oluşan bir spor dalı değildir, bazen dikenlere katlanmak gerekir. Öyle bir akşam yaşıyoruz. Antalyaspor büyük bir camia kulüp görevimizi herkes gibi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sorunun ana nedenlerini araştırıp galibiyet serisi elde etmeyi ve özgüven sorunun aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
KASIMPAŞA TEKNİK SORUMLUSU NECATİ ERKMEN: BU SICAK HAVAYA RAĞMEN KAZANDIK
Kazandıkları için futbolcularını tebrik eden Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Kazandık. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya sıcak hava ve nem nedeniyle tutuk başladık. Karşılaşmanın ilk 10 dakikasının ardından oyunu dengeledik. Antalyaspor, bu ligin iyi ve saygı duyulacak ekiplerinden biri. İlk yarının sonunda penaltı golü ile öne geçtik ve ikinci yarı oyunu tamamen kontrol ettik. Pozisyonlara girip ikinci golü attık. Karşılaşma daha farklı bitebilirdi. Kazandık. Bu sıcak ortamda bu mücadeleyi gösteren oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üzerine koyarak devam ediyorlar" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk açıklama
-Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen açıklamaHABER: Adem AKALAN KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-09-05 00:41:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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