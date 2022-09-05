Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı

DHA

Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın son gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) dalında yarışmalar yapıldı. Son gün yarışlarında 7'si kadın 16 sporcu yarıştı. Büyük erkekler kategorisinde yarışan ODTÜ SK'den Gökhan Gedik bu dalda 56 metre olan Türkiye rekorunu 57 metreye çıkardı. Ardından dalış yapan Çanakkale GSK'den Mete Mordağ 62 metreye dalarak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu dalda üçüncülüğü 51 metreye dalan Bodrum Su Sporları Kulübü'nden Fatih Sevük elde etti.
ERCÜMEN'DEN 4 GÜNDE 4 KATEGORİDE 4 ALTIN MADALYA
Kadınlarda ise paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde birinciliği 47 metreye dalan Spor Toto Spor Kulübü'nden Şahika Ercümen kazandı. Ercümen böylece 4 günde, 4 farklı kategoride 4 altın madalya kazandı. Bu dalda ikinciliği 31 metreye dalan ODTÜ SK'den Bilge Çingigiray, üçüncülüğü de 30 metreye dalan ODTÜ SK'den Başak Tezgör kazandı.
Genç kadınlarda birinciliği 31 metreye dalan Neptun Spor Kulübü'nden Toprak Toprak, genç erkeklerde 16 metreye dalan Tennis Yüzme Kulübü'nden Erek Umut Koçak kazandı.
ERKEN 4 DALDA DA ALTIN MADALYA KAZANDI
Master kadınlar kategorisinde ise 30 metreye dalan Birgül Erken GSK'den Birgül Erken birinciliği kazandı. Erken, 4 gün üst üste 4 dalda da altın madalya kazanan sporcu oldu.
Master erkeklerde 50 metreye dalan Mersin Dalış Merkezi'nden Birol Özbek birinci oldu. Özbek'in 50 metrelik dalışı yeni Türkiye rekoru oldu. Özbek de 4 gün üst üste, 4 kategoride altın madalya kazandı.
Şampiyonada, büyüklerde kadınlarda bir, erkeklerde iki olmak üzere üç Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ekim ayında Kaş'ta yapılacak olan Dünya Sualtı Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Son 2 gün yarışlarında dereceye giren sporculara Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları verildi. Törene, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Kaş Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Ahmet Dağıstan, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, federasyon yöneticileri ve sporcular katıldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2022-09-05 11:31:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roma dönemine ait 3 bin 331 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait 3 bin 331 adet tarihi eser ele ...
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı
Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf ...
22 yıldır oğlunu bekliyor
YEREL HABERLER 22 yıldır oğlunu bekliyor
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza acemi hakem verilmesin
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: Maçlarımıza ...
Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 0-2
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi ...
Elmalı´da altın kemer Ali Gürbüz´ün oldu
YEREL HABERLER Elmalı´da altın kemer Ali Gürbüz´ün oldu
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını 1 saatte kontrol altına ...
GÜNCELLEME - Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın ...
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ...
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.
YEREL HABERLER 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ...
Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan ...
Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü ...
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
YEREL HABERLER Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.