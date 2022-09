Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız için iyi bir sezon geçti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora, "Bu yıl milli takımımız için iyi bir sezon geçti. Kızlarımız Avrupa birinciliğini elde etti. Erkeklerimiz Avrupa üçüncüsü oldu. Bu hafta dünya kupasında erkek milli takımımız toplam 72 takım arasında 38'inci oldu" dedi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Antalya Golf Kulübü'nde düzenlenen Kulüplerarası Golf Turnuvası için bölgeye gelen Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Dora ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Başkan Vekili Mehmet Dora, "Kulüplerarası turnuvanın son ayağını oynadık. İlk ayağını Bodrum'da, ikinci ayağını Klassis, üçüncü ayağını ise Ankara'da yapmıştık. Turnuvada toplam 18 takımımız yarıştı. 11'i 1. Lig, 7'si ise Süper Lig'de. Bu yıl milli takımımız için iyi bir sezon geçti. Kızlarımız Avrupa birinciliğini elde etti. Erkeklerimiz Avrupa üçüncüsü oldu. Bu hafta dünya kupasında erkek milli takımımız toplam 72 takım arasında 38. oldu. Engelli takımımızda Mehmet Kazan şu anda dünya 18'incisi. Daha önünde 2 turnuva var. Tahminimiz ilk 10 içerisine gireceği şeklinde" dedi.

'AMACIMIZ 12-14 YAŞ GRUBU ÇOCUK SAYIMIZI ARTIRMAK'

Federasyon olarak alt yapıya çok önem verdiklerine işaret eden Mehmet Dora, "Alt yapıdaki çocukların gelişimi için amacımız özellikle 1214 yaş grubundaki çocuk sayımızı arttırmak. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi sonuçlar alacağız. Pandemi özellikle çocuklar açısından epey bir sekte vurdu. 2 sene boyunca fazla bir çocuk yetiştirme imkanımız olmadı. Turnuva yapma imkanımız da olmadı. Bu sene federasyon olarak epey bir turnuva düzenledik. Önümüzdeki sezonda da bu turnuvalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'GOLFÜN TURİZME CİDDİ KATKISI VAR'

Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat da, "Öncelikle turnuvaya katılım yüksek olduğu için mutluyuz. 18 takım 144 oyuncu 4. ayakta mücadele etti. Federasyon olarak bu sene ilk defa böyle bir turnuva organize ediyoruz. Umarım sahamızdan memnun kalmışlardır. Önümüzdeki hafta sahamızda sezona başlayacağız. Güzel bir turizm sezonu bekliyoruz. Golfün turizme ciddi bir katkısı var. Böyle bir başlangıç yapmak, bütün kulüpleri burada görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

'AMACIMIZ BU SPORU HER YAŞTAN HER KESİME YAYABİLMEK'

Milli takım olarak çok ciddi hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Yasin Akkanat, şunları söyledi:

"Yatırımlar yapıyoruz. Şu anda gençlerimiz de çok iyi gidiyor. Amacımız bu sporu her yaştan her kesime yayabilmek ve başlattırmak. Elimizden geldiğince fazla oyuncuya golf oynatmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Umarım önümüzdeki senelerde başarılarımız gelecek. Ülkemize kupalar getirilecek diye düşünüyorum. Bu sene Avrupa'da birkaç turnuvada şampiyonluk ve üçüncülüklerimiz var. Gayet mutluyuz. Verimli bir yıl geçti."DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-09-05



