Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Turan Yıldızhan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Turan Yıldızhan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇAMithat ABAKAN

2022-09-05 15:31:25



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