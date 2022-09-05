Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı

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Engin ANAK/ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor bir günlük iznin ardından, ligin 6´ncı haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Ligin 5´inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir´e kaybeden Alanyaspor, bir günlük iznin ardından sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesislerinde başladı. Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sonra erdi. Turuncu yeşilli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2022-09-05 20:38:18



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