67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir kısmı ilk 7 bin ürünü sergiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir kısmı ilk 7 bin ürünü sergiliyor

DHA

67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir kısmı ilk 7 bin ürünü sergiliyor


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mobilya, elektronik, küçük ev aletleri, beyaz eşya ürünleri ticareti yapan  Fatih Tatar (65), sattıkları ürünlerden koleksiyon oluşturdu. Bir kısmı ilk olan 7 bin ürünü sergileyen ve 1955 yılından bu yana ailesinin ticareti yaptığını belirten Tatar, "Koleksiyonumuzun özelliği, bütün ürünlerin halihazırda bakımlarının yapılmış, faal ve kullanılabilir olmasıdır" dedi. 
Manavgat'ta mobilya ve beyaz eşya mağazası bulunan Fatih Tatar, mağazasının en üst katında yaptığı düzenlemeyle çoğunluğu ailesinin 1955 yılından bu yana sattığı ürünlerden oluşan koleksiyonunu sergilemeye başladı. Sergilenen ürünler arasında 1900'lü yılların başında üretilen düdüklü tencereden en eski ütülere, ilk çıkan renkli televizyondan kollu çevirmeli telefonlara, lambalı radyolardan pikaplara, bisikletlerden motosikletlere, dikiş makinelerinden ilk üretilen tombul tüplere, av tüfeklerinden cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan arşına ve kollu teraziye kadar 7 bin ürün bulunuyor.
Fatih Tatar, 1955 yılında dedesinin köyden Manavgat'a taşınarak ticarete başlamasıyla birlikte ailesinin ticari hayatının başladığını anlatarak, "Babam askerlikten sonra bu görevi devralıyor. O yıllar Türkiye'de ticaretin ithal ürünlerle devam ettiği yıllar. O dönemlerde Türkiye'de ticarete aileler, ilk olarak tuhafiyeyle, manifaturayla başlıyor. Ülkemizin üretmiş olduğu ürünler pamuk ülkesi olduğumuz için tekstile dayalı ekonomimiz var. Daha sonraki yıllarda ithalatla birlikte ülkenin döviz rezervinin müsait olduğu dönemlerde birçok sanayi ürünü de İtalya üzerinden Türkiye'ye geliyor" dedi.
Kendisinin 1965'ten sonra iş yerinde çalışmaya başladığını belirten Tatar, daha küçük yaşlarda iş yerine gelip gittiğini ve satılan ürünleri hatırladığını belirterek, "Ailemizin ticaretini yaptığı ürünlerle ilgili geçmişte ulaşılması çok zor olan objeler var. Ben buradaki ürünlerle ilgili rahmetli dedemin, babamın ve 3'üncü kuşak olarak benim, o dönemlerde insanların bu ürünlerle ilgili yaşadıkları zorlukları ve bugünkü ulaşılabilir olmalarını da göz önüne getirerek, bu şekilde bir koleksiyon oluşturdum. Tabii, bu dünden bugüne olmadı. Bu koleksiyon benim yıllara dayalı bir hobimdi" diye konuştu.
7 BİN ÜRÜN
Koleksiyonda 7 bin civarında ürün olduğunu aktaran Fatih Tatar, şunları söyledi:
"Koleksiyonumuzun özelliği, bütün ürünlerin halihazırda bakımlarının yapılmış, faal ve kullanılabilir olmasıdır. Daktilolar haricinde burada olan ürünlerin tamamına yakınının satışını yaptık. Satışını yapmadığımız, o dönem bizim sattığımız ürünlerin rakibi olan ürünleri de koleksiyonumuza aldım. Bu sergi bir anlamda bizim işletmemizin tarihini de yansıtıyor. Ayrıca Türk iş dünyasının 1960'tan itibaren yüzde 100 yerli ürettiği, veya yerliyabancı firmaların birlikte ürettiği, ithal ettiği ürünler de sergide var. Bu ürünler Türkiye'de ailelerin yıllardan beri kullandığı, bazıları ise hala bile vazgeçilmez olan ürünler."
'TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN İLK ELEKTRİKLİ ÜTÜ DE VAR'
Sergide yer alan bazı ürünleri de gösteren Fatih Tatar, Türkiye'de kullanılan kömürlü ütüden itibaren bütün ütülerin olduğunu göstererek, "Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da kullanılan ütüler de var. O dönemde bizde kömürlü ütüler kullanılırken, Almanya'da kullanılan ütü de var. 1970'li yıllarla birlikte Türkiye'de üretilen ve o dönemin lüks ütüsü olan ilk elektrikli ütü de var. Ardından son dönemde üretilen küçük seyahat ütüleri de bulunuyor" diye konuştu.
Türkiye'de 1982 yılında renkli televizyon yayınlarına geçildiğini anımsatan Fatih Tatar, "İlk renkli televizyon yayına başladığında biz de renkli televizyonları satmaya başlamıştık. Bugün hiç önem verilmeyen tüplü televizyonun o günkü şartlarda ciddi ekonomik değeri vardı. Ben hiç unutmuyorum, Manavgat'ın en yüksek mülki amiri olan kaymakama televizyon satmıştık. O dönemin kaymakamı bana, 'Ben buna kolay ulaşabiliyorum. 3 aylık maaşımla renkli televizyon alabiliyorum' demişti. Bugünkü şartlarda düşündüğümüzde bu, sanayi ürünlerine ulaşmanın en ciddi örneğidir" diye konuştu.
İLK İTHAL PİKAP
Koleksiyonlarında ilk ithal edilen pikaplardan birinin de bulunduğunu belirten Tatar, şunları söyledi:
"1960'lı yıllarda radyo ve pikap da satmıştık. İlk ithal edilen pikaplardan biri koleksiyonumuzda. Ayrıca 2'nci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde üretilen lambalı bir radyo da var. Bu radyoların en büyük özelliği hem alıcı hem de verici özelliğinin olması. Yani telsiz özelliği vardır. Avrupa'da bombardıman başlayınca sığınaklara giden insanlar, diğer insanlarla konuşmak ve onlardan haber alabilmek için bu şekilde yapılmıştır." Fatih Tatar, Osmanlı devletinin son yıllarında üretilen bir düdüklü tencerenin de koleksiyonda olduğunu kaydetti.
Gençliğinde kendisini etkileyen en önemli cihazlardan birinin daktilo olduğunu ve daktilolara tutku derecesinde bağlılığı olduğunu, bu nedenle daktilo koleksiyonu yaptığını anlatan Fatih Tatar, "Biz daktilo satmadık. Ben geçmişte onlara ulaşmak için ciddi zorluk yaşadım. Bu durumun bende oluşturduğu içgüdüsel davranış nedeniyle koleksiyonumuza daktiloları da eklemeye karar verdim. Öyle ki, 1970'li yıllarda daktilo sahibi olmak çok zordu. Mesela o dönem 13 bin nüfuslu Manavgat'ta resmi daireler haricinde toplam daktilo sayısının 10'un altında olduğu düşünüyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-09-06 11:56:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu
YEREL HABERLER Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da ...
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla ...
Kaş Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kaş Gençlik Festivali başladı
Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ...
ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını ...
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki film forumunda yarışacak projeler açıklandı
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ...
GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı komşu esnafı silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da tartıştığı komşu esnafı ...
Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2)
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli ve Elmalı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Korkuteli ve ...
EKİPDER Başkanı Güney, ATSO başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER EKİPDER Başkanı Güney, ATSO başkanlığına adaylığını ...
Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan ...
Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Antalya ve Muğla'da okullarda uyum eğitimi başladı
Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da tartıştığı komşu esnafı vurarak öldüren ...
Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü
Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız için iyi bir sezon geçti
YEREL HABERLER Golf Federasyonu Başkan Vekili Dora: Milli takımımız ...
Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi
Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi ...
Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı, babayla oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı, babayla ...
Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası ...
Roma dönemine ait 3 bin 331 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait 3 bin 331 adet tarihi eser ele ...
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu tamamlandı
Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali tamamlandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.