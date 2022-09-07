'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

DHA

'Evladı gibi' gördüğü 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven (51), 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikleri dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi gördü. Satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirten Seven, 'Evladım gibi' dediği otomobiline gözü gibi bakıyor.
Kent merkezinde oturan İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti. Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı. Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı. Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERDEN YOĞUN İLGİ
Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.
'EVLADIM GİBİ' DEDİĞİ OTOMOBİLİNE 2 MİLYON LİRA TEKLİF
Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.
'ARABAYI TÜRKİYE'YE İLK GETİRENİ MERAK EDİYORUM'
Otomobilin, 3 yıl önce 45 yıllık sahibinden satın aldığında kullanılamaz halde olduğunu, tabanında, kapısında çürüme oluştuğunu ifade eden Seven, şöyle konuştu:
"Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu. Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-09-07 10:03:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da anne ve çocukları beraber tekvando yapıyor
YEREL HABERLER Antalya'da anne ve çocukları beraber tekvando yapıyor
Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Kaş'ta sürücülere reflektif yelek dağıtıldı
Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi
YEREL HABERLER Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 ...
Faslı kuryenin midesinden 100 kapsül esrar çıktı
YEREL HABERLER Faslı kuryenin midesinden 100 kapsül esrar çıktı
Antalya'da midesinden 100 kapsül esrar çıkan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da midesinden 100 kapsül esrar çıkan yabancı ...
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı ...
Oğlu kazada ölen anne, 'Beni neden bırakıp gittin' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Oğlu kazada ölen anne, 'Beni neden bırakıp gittin' ...
Patara kumsalında caretta caretta yavrularının denizle buluşması devam ediyor
YEREL HABERLER Patara kumsalında caretta caretta yavrularının ...
Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Alanya'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek ...
Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor
YEREL HABERLER Dört mevsim turist çeken Antalya konuklarına eşsiz ...
Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü
YEREL HABERLER Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman ...
Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Antalya'da dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da dereye düşen traktörün sürücüsü yaralandı
Elmalılı üreticilere tohum desteği
YEREL HABERLER Elmalılı üreticilere tohum desteği
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir kısmı ilk 7 bin ürünü sergiliyor
YEREL HABERLER 67 yıldır sattıkları ürünlerden koleksiyon yaptı; bir ...
Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu
YEREL HABERLER Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da ...
Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Tarihi batıktaki mühimmat, su altı kamerasıyla ...
Kaş Gençlik Festivali başladı
YEREL HABERLER Kaş Gençlik Festivali başladı
Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor´da Ankaragücü hazırlığı başladı
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ...
ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
YEREL HABERLER ATSO seçimleri 1 Ekim'de yapılacak
ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin, enflasyon rakamlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.