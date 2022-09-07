Bıçakladığı kuzeni Uğurcan öldü, Yusuf ağır yaralı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde A.E.G. (22) aynı pastanede çalıştığı kuzenleri Uğurcan Uğuz (19) ve Yusuf Karataş'ı (19) çıkan tartışmada bıçakladı. Kuzenlerden Uğuz hayatını kaybetti, şüpheli A.E.G. polise teslim oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güneş Mahallesi'ndeki pastanede başlayıp, 6022 Sokak'ta devam etti. İddiaya göre, kuzen olan Uğurcan Uğuz ile Yusuf Karataş, diğer kuzenleri A.E.G.'yi az çalıştığı gerekçesiyle pastanenin sahibi akrabalarına şikayet etti. Bu nedenle başlayan artışma sonrası A.E.G., Uğurcan Uğuz'u kalbinden, Yusuf Karataş'ı da göğsünden bıçakla yaraladı. İki kuzen, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi'nden kaldırılan 2 kuzenden Uğurcan Uğuz hayatını kaybetti. Yusuf Karataş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. İşlemleri sonrası Uğuz'u cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderilecek. Şüpheli A.E.G. de polise teslim oldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-07 14:52:09



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