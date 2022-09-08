Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray´dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Süper Lig´de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray´da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama´yla anlaştı. Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya´ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.
Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-09-08 11:49:36
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