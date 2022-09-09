Aynı evi paylaşan 2 arkadaş, sopa ve bıçakla birbirlerini yaraladı

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer?

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde aynı evi paylaşan Z.Ç. (30) ile T.U. (50) çıkan kavgada birbirlerine sopa ve bıçakla yaraladı. Evde kanlar içinde bulunan 2 arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Özgürlük Mahallesi 2652 Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Aynı evi paylaşan ve iş ortağı olduğu iddia edilen Z.Ç. ile T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü. İki arkadaş sopa ve bıçaklarla birbirlerini yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, iki arkadaşı yaralı halde buldu. 2 arkadaş, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-09-09 11:54:22



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