Bakan Çavuşoğlu: Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır (2)



'GAZİPAŞAALANYA HAVALİMANI TERMİNALİNİ YENİLEYECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya´daki programı kapsamında Alanya Belediyesi´nin Mahmutlar Kültür ve Etüt Merkezi temel atma törenine katıldı. Çavuşoğlu törendeki konuşmasında, "Alanya'da birlik ve beraberlik olunca mutlu oluyoruz. Birlik beraberlik olunca, hizmetin en iyisi gelir" dedi. AntalyaAlanya otoyol projesi ihalesinin 6 Ekim'de gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kuşyuvası Tüneli'nde çalışmaları yoğunlaştırdık, bitmek üzere. Kuşyuvası'nda Alanya´dan Mahmutlar´a gelecek yolu da bitireceğiz. Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul´da ve Antalya´mızda da iki adet havalimanı var. GazipaşaAlanya Havalimanı terminalini yenileyeceğiz, büyüteceğiz. Alanya´mıza, Gazipaşa´mıza yakışır bir şekilde projeyi hayata geçireceğiz. Uçuş destinasyonları da her geçen gün artıyor. Haftada 2 gün Sırbistan´dan uçuşlar bölgemize başladı. Türk Hava Yolları aracılığıyla da Sırbistan´dan ortak uçuş anlaşması gerçekleşecek ve onlar aracılığı ile de uçuşlarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Alanya ve bölgenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 150 yataklı ilave projeyi ihaleye çıkaracağız. Psikolojik Destek Merkezi, Nükleer Tıp Merkezi, 50 yataklı onkoloji servisini de hizmete açacağız. Payallar Devlet Hastanesi´nin ihalesini de tekrardan yapıyoruz. Sağlık ocağının da ihalesi gerçekleşecek" dedi.

'NÜFUS ARTTIKÇA DOLAYISIYLA OKUL İHTİYACI DA ARTIYOR'

Eğitim alanındaki yatırımlardan da bahseden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Alanya'da 71 okul açtık. 1373 derslik, 3 pansiyon, 5 spor salonu, gerçekleştirdik. Bu yıl 5 okulu açtık. 147 derslikle beraber, gelecek sene de 318 dersliği yine eğitime sokacağız. Nüfus arttıkça dolayısıyla okul ihtiyacı da artıyor. Devlet olarak bunu karşılamalıyız, bu bizim görevimiz. Alanya´mız şanslı bir yer çünkü iki tane üniversite var. Bu hayal bile değildi. Tıpkı Kuşyuvası´na tünel yapacağız dediğimiz zaman dedikleri gibi buna da inanmadılar. Alanya´da 20 bin öğrenci var ve bu yakında 50 bin olacak. Buna hazırlıklı olmalıyız."

Temel atma töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Turizm ve ticaret kapasitesi ile ülkemize büyük bir girdi sağlayan, sürekli gelişen büyüyen bir yapıya sahip olan Mahmutlar'ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü imkanlarımızı zorlayarak Mahmutlar'ın hak ettiği yatırımları alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bugün burada, Mahmutlar halkımıza verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve protokol üyelerinin hep birlikte düğmelere basmasıyla Mahmutlar Kültür Merkezi ve Etüt Destek Eğitim Merkezi´nin temeline ilk beton döküldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-09-09 23:36:23



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