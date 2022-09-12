Altın Portakal'da ödüller, ustalar anısına



Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü, bu yıl hayatını kaybeden sinema yazarı Murat Özer anısına; Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen Ödülü ise yönetmen Erden Kıral anısına verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sinema Yazarları Derneği tarafından verilen SİYAD En İyi Film Ödülü, bu yıl yaşamını yitiren, derneğin de bir dönem başkanlığını yapan sinema yazarı Murat Özer anısına verilecek. Murat Özer'in en yakın arkadaşlarından Murat Erşahin, Olkan Özyurt ve Uğur Vardan, jüriyi oluşturacak. Yakın zamanda hayatını kaybeden usta yönetmen Erden Kıral anısına verilecek FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü jürisi de bu yıl Feyzi Tuna, Görkem Yeltan ve İsmail Güneş'ten oluşacak.

Yönetmen Erden Kıral, Av Zamanı ile 30'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görüldü. Bir dönem yaşadığı Berlin'de Berlin Sanat Akademisi üyesi olan, yönetmen ve senarist Erden Kıral, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey, Mavi Sürgün, Avcı, Yolda, Vicdan, Yük, Gece gibi önemli filmleri ardında bırakarak bu yıl 17 Temmuz'da Antalya'nın Kumluca ilçesindeki özel hastanede hayatını kaybetti. Altın Portakal Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Erden Kıral, 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü ile anılacak. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2022-09-12 11:36:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.