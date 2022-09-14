Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının gözdesi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü falezleri, su altındaki eşsiz güzellikleri, balık popülasyonu ve su altı habitatı ile hayran bırakıyor. Girişi kalp şeklinde olan, dalgıçlar tarafından 'aşk mağarası' olarak adlandırılan su altı mağarası ise yerli ve yabancı dalış tutkunlarını kendine çekiyor.

Antalya'da, oluşumu milyonlarca yıl önceye dayanan, 12 kilometre uzunluğunda, yer yer 40 metre yüksekliğindeki falezlerin su altında kalan bölümüne dalış yapan tatilciler, mağara girişleri ve kayalıkları görme imkanı yakalıyor. Lara bölgesinde falezlerin 10 metre altında başlayan, girişi kalp şeklindeki mağaranın içinde hava koridoru bulunuyor. Kimileri tüple dalış yaparken, profesyoneller serbest dalış yaparak kalp girişinden geçip, hava koridoruna geliyor. Burada nefeslenen dalgıçlar, ardından dışarı çıkıyor. Bölgede turistik dalış yaptıran dalış okullarının profesyonel su altı rehberleri, mağarayı 'aşk mağarası' olarak adlandırıyor. Kalp şeklindeki girişinin önüne çiftleri daldıran ve burada fotoğraf çekerek, su altının güzelliğini ölümsüzleştiren dalgıçlar, hava şartları el verdiği her zaman 'aşk mağarası'na dalış yapılabileceğini belirtti.

Profesyonel dalgıç dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, mağaraya turistik dalış turları düzenleyerek su altı güzelliğini turistlerin görmesine aracı oluyor. Mağaranın, falez bölgesinin kayalık yapısı içinde oluştuğunu söyleyen Öztürk, "Buraya sertifikalı dalıcılarla geliyoruz. 2 metreden başlayarak kalp şeklindeki girişin içinden geçiyor ve yan taraftaki mağaraya giriş yapıyoruz. Buraya gelen çiftler hatıra fotoğrafı çektiriyor" dedi.

Dalış yapan turistlerin su altı kamerasıyla fotoğraflarını çektiğini aktaran Öztürk, "Görüş açısının yüksek olduğu zamanlar aşk mağarası turkuaz bir renge bürünür. Turistler buraya dalış yaparak fotoğraf çektirir" dedi.

Mağaraya günde bir veya iki dalış yaptıklarını, yüksek sezonda bu sayının 6-7 dalışı geçtiğini aktaran Ali Yardan, "Çiftler daha çok bu noktaya dalmak istiyor. Fakat bireysel dalışlar da yapılıyor. Kimi zaman arkadaş gruplarını daldırıyoruz, kimi zaman erkek veya kadınlar mağarayı görmek istiyor. Mağaranın kalp şeklinde olması sadece çiftleri değil, herkesi kendisine çekiyor. Çiftler burayı tercih ediyor, çünkü kalp şeklindeki giriş aşkı simgeliyor. Yılın 12 ayı dalış yapılabilen bir noktada olması, dalış popülasyonunu olumlu etkiliyor. Özellikle yabancı çiftler bu noktaya düzenlediğimiz dalış etkinliklerine büyük ilgi gösteriyor. Buranın şanslı olduğuna inanılıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-09-14 09:41:08



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