Belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan şüpheli kamerada (2)

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YAKALANDI

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ı tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Elmalı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, ilçede berberlik yapan R.T. olduğu öğrenildi. R.T.'nin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN

2022-09-16 13:13:59



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