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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin Serdar Aköz ve eşi Özlem Aköz, çocukları Saime Aköz ve Nevzat Orçun Aköz olduğu öğrenildi. Ailenin cezanesinin Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrası memleketleri Kütahya'ya gönderileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2022-09-16 14:20:48



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