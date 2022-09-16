Avukattan meslektaşına polis baskınlı sürpriz evlilik teklifi



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da oturan Avukat Şafak Baysal (28), cezaevinde müvekkilini beklerken tanıştığı meslektaşı Tuğba Çınar'a (28) pizza restoranında sürpriz polis baskınıyla evlilik teklifi yaptı.

Avukat Şafak Baysal, cezaevinde müvekkil bekleme odasında tanıştığı meslektaşı Tuğba Çınar'a 1 yıllık birlikteliğin ardından evlilik kararı aldı. Sevgilisine sürpriz teklifi planlayan Baysal, Çınar ile adliye yakınındaki bir pizza restoranına öğle yemeğine geldi. Baysal'ın planladığı senaryo gereği cezaevinde müvekkilinin verdiği uyuşturucu maddeyi üzerinde taşıdığı ihbarıyla restorana sivil polisler baskın yaptı. Baysal'ın arkadaşı 2 sivil polis, çift yemek yerken arama kararı olduğunu belirterek, Çınar'ın çantasını açtı. Çantadaki tuz paketini alan polisler Baysal ile Çınar'ı restoran dışına çıkardı. Kısa süreli panik yaşayan Çınar, 'Kamera şakası mı bu?', 'Böyle şey yapamazsınız', 'Nasıl baskın bu' gibi söylemleriyle yaşananlara anlam vermeye çalıştı. Bu sırada Baysal, tuz paketinin içindeki yüzüğü çıkartıp evlilik teklifi yaptı. Şaşkınlık yaşayan Çınar, Baysal'ın teklifini kabul etti.

Evlilik teklifi planını ve yaşadıklarını anlatan Şafak Baysal, "Sürpriz evlilik teklifi yapmak istedim. İkimiz de avukat olunca farklı olmasını istedim. Arama kararlı teklif planladım. Tuğba'ya müvekkilime ifadeye gittikten sonra pizzacıya geleceğimizi söyledim. Gelmeden önce yüzüğü poşetteki tuza koydum. Arkadaşım olan polisle bizi arattım. Geldiklerinde de müvekkilimin uyuşturucuyu bana teslim ettiği yönündeki ifadesi sonrası arama yapmaları gerektiğini belirttiler. Arama yapacaklarını söyleyen polis arkadaşlarım çantada tuzu buldu. Polis poşete bakarken ben de yüzüğü çıkardım ve teklif ettim" diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi hakkında düşüncelerini anlatan Tuğba Çınar ise "Avukat olduğum için pek inanmadım. Anlam veremedim. 'Dışarı çık' falan dediler. İnanmadım ama hiç beklemediğim bir şeydi. Çok şaşırdım. Teklif yapılınca 'Hayır' diyebileceğimi belirttim ama 'Evet' dedim. Bu tarz teklif beklemiyordum. Sürpriz ve farklı bir anısı oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-09-16 14:50:09



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