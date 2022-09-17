Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve eşekler kiralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve eşekler kiralandı

DHA

Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve eşekler kiralandı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın, Karadeniz'in coğrafi yapısını andıran Manavgat ilçesine bağlı Torosların dağ köylerinden Yeşilbağ'da, dik yamaçlarda bulunan su kaynaklarındaki arızalar ve yenileme çalışmalarında, yol olmadığı için müteahhit firmanın kiraladığı katır ve eşeklerle malzemeler taşındı. 470 haneli köyün susuzluk sorunu, 1 ayda çözüldü.
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın dağ köylerinde kuraklık ve 50 yıl önce kurulan içme suyu sistemlerinin yenilenme çalışmalarında, Torosların dik yamaçlarındaki su kaynaklarına ulaşım için yol olmaması nedeniyle malzeme taşımasında kiralık eşek ve katırlar kullanılıyor.
KÖYLÜ 2-3 AY SUSUZ KALIYORDU
ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin Manavgat ilçesine bağlı Yeşilbağ köyünde de özellikle yaz aylarında 2-3 ay süren ve birçok evin susuz kalmasına yol açan eski yatırımların yenilenmesi çalışmalarında, eşekler ve katırlar kullanıldı. 2 bin 500 rakımlı Emerdin Dağı'nın zirvelerinde 470 haneli köye su ulaştırılabilen 5 ayrı su kaynağı bulunuyor.
50 yıl önce kurulan kaptajlar aracılığıyla suyunu bu kaynaklardan alan köyde, son yıllarda özellikle yaz aylarında hem eski kaptaj sisteminin yetersizliği hem de kuraklığa bağlı ciddi su sorunu yaşanmaya başladı. ASAT ekipleri, dağın zirvelerine yakın bölgelerdeki 5 ayrı su kaynağındaki kaptaj sistemlerini yenileme çalışmalarında, buradaki inşada kullanılacak su boruları, çimento ve diğer malzemeleri yol olmadığı için dağlık engebeli arazide kiraladığı eşekler ve katırlarla taşıdı.
'SU KAYNAKLARI 2 BİN 200 RAKIMDA'
ASAT Genel Müdürlüğü İşletmeler Şube Müdürü Esen Gültekin, özellikle yaz aylarında bölgedeki köylülerin ciddi su sıkıntısı çektiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda buradaki kaptajların çok düzgün olmadığı, aslında yeteri su olduğu ama suyun temininde sıkıntı yaşandığını tespit ettik. Bu dağ Emerdin Dağı, Manavgat'ın Yeşilbağ sınırında ve arkasında Konya-Beyşehir var. Yaklaşık 2 bin 200 rakımda, gerçekten çok zor bir coğrafya, Karadeniz'i andıran bir coğrafya var. Yaz aylarında vatandaşlarımızın basınç problemi vardı, hatta bazı evlerde hiç su yoktu, taşıma suyla su temini sağlıyorlardı" dedi.
Bu sorunların çözümü için başlattıkları çalışmada, suyun gözüne yol olmadığı ve araçlarla gidilemediği için katırlar ve eşeklerle yükleri taşıyıp yaklaşık 1 aylık zorlu imalat süreci yaşadıklarını anlatan Gültekin, "Ama sonucunda kaptajlarımızı yeniledik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece sahil kesiminde tarım ve turizmin olduğu yerlerde değil, Torosların etekleri ve zirvelerinde de buraları bekleyen vatandaşlarımıza hizmet için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kaptajlar düzenlenerek daha sağlıklı ve hijyenik, daha fazla su temini sağlanarak vatandaşlarımızın sorunu çözüldü" diye konuştu.
'SULAR ARTIK KESİNTİSİZ AKIYOR'
Yeşilbağ Muhtarı Ahmet Özkul, havaların kurak gitmesi ve şehirlerde yaşayan köylülerin yaz tatilinde köye gelmesiyle oluşan yoğunluk nedenleriyle yaz dönemi sularının azaldığını ve ciddi susuzluk sorunu yaşadıklarını anlattı. Birçok evde hiç su olmadığını söyleyen Özkul, ASAT yetkililerinin yenileme çalışmasıyla, 5 su kaynağındaki kaptajın yenilendiğini, malzemelerin yol olmayan dağlık alanda da eşek ve katırlarla taşınmasıyla sorunlarının çözüldüğünü ve artık her evde suların kesintisiz aktığını dile getirdi.
Köylü kadınlar ise susuz kaldıkları dönemde çamaşır, bulaşık, banyo ve bahçe sulama gibi işleri için aşağı mahallelerde bulunan evlerden taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları ve her yıl yaz aylarında büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Sorunun çözümüyle de artık su taşımaktan kurtulduklarını belirten kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-09-17 09:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı firmalar Antalya'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Tarım sektöründe faaliyet gösteren Hollandalı ...
Alanya'da otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobil ve bisiklet çaldığı gerekçesiyle ...
Antalya'da avukat, kız arkadaşına "polis sürpriziyle" evlenme teklifi yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da avukat, kız arkadaşına "polis sürpriziyle" ...
Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli şehirle buluşmaya hazır
YEREL HABERLER Antalya'da festivalin simgesi 59 Venüs heykeli ...
Antalya'da Polaris Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Antalya'da Polaris Gökyüzü Gözlem Etkinliği ...
Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler Birliğinden ödül
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Kentler ...
Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimi yapacak
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema ...
Avukattan meslektaşına polis baskınlı sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER Avukattan meslektaşına polis baskınlı sürpriz evlilik ...
Antalya'da eski Merkez Bankası binasında restorasyon çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da eski Merkez Bankası binasında restorasyon ...
Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı, gözaltına alan polislere `Beni güzelce bir dövmediniz´ dedi
YEREL HABERLER Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı, gözaltına alan ...
29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Don Kişot" balesi sahnelenecek
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde ...
Antalya'da otomobil ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Antalya'da otomobil ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile TIR, kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Antalya'da eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da eşini bıçakla tehdit eden şüpheli ...
Belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan şüpheli kamerada (2)
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan ...
"Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER "Antalya paça çorbası" coğrafi işaretle tescillendi
Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 ...
Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'a silahlı ...
Antalya'da emekli öğretmen tarihi kaya resimlerini özgün yorumla tuvale aktarıyor
YEREL HABERLER Antalya'da emekli öğretmen tarihi kaya resimlerini ...
Manavgat'ın yanan ormanında karakulak izi
YEREL HABERLER Manavgat'ın yanan ormanında karakulak izi
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli ...
Belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısını silahla yaralayan ...
Antalya'da aranan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan firari hükümlü yakalandı
Koronavirüsten sonraki yeni rekoru Antalya Valisi açıkladı; turist sayısı 10 milyonu aştı
YEREL HABERLER Koronavirüsten sonraki yeni rekoru Antalya Valisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.