Torosların dağ köyündeki su çalışması için katır ve eşekler kiralandı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'nın, Karadeniz'in coğrafi yapısını andıran Manavgat ilçesine bağlı Torosların dağ köylerinden Yeşilbağ'da, dik yamaçlarda bulunan su kaynaklarındaki arızalar ve yenileme çalışmalarında, yol olmadığı için müteahhit firmanın kiraladığı katır ve eşeklerle malzemeler taşındı. 470 haneli köyün susuzluk sorunu, 1 ayda çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın dağ köylerinde kuraklık ve 50 yıl önce kurulan içme suyu sistemlerinin yenilenme çalışmalarında, Torosların dik yamaçlarındaki su kaynaklarına ulaşım için yol olmaması nedeniyle malzeme taşımasında kiralık eşek ve katırlar kullanılıyor.

KÖYLÜ 2-3 AY SUSUZ KALIYORDU

ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin Manavgat ilçesine bağlı Yeşilbağ köyünde de özellikle yaz aylarında 2-3 ay süren ve birçok evin susuz kalmasına yol açan eski yatırımların yenilenmesi çalışmalarında, eşekler ve katırlar kullanıldı. 2 bin 500 rakımlı Emerdin Dağı'nın zirvelerinde 470 haneli köye su ulaştırılabilen 5 ayrı su kaynağı bulunuyor.

50 yıl önce kurulan kaptajlar aracılığıyla suyunu bu kaynaklardan alan köyde, son yıllarda özellikle yaz aylarında hem eski kaptaj sisteminin yetersizliği hem de kuraklığa bağlı ciddi su sorunu yaşanmaya başladı. ASAT ekipleri, dağın zirvelerine yakın bölgelerdeki 5 ayrı su kaynağındaki kaptaj sistemlerini yenileme çalışmalarında, buradaki inşada kullanılacak su boruları, çimento ve diğer malzemeleri yol olmadığı için dağlık engebeli arazide kiraladığı eşekler ve katırlarla taşıdı.

'SU KAYNAKLARI 2 BİN 200 RAKIMDA'

ASAT Genel Müdürlüğü İşletmeler Şube Müdürü Esen Gültekin, özellikle yaz aylarında bölgedeki köylülerin ciddi su sıkıntısı çektiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda buradaki kaptajların çok düzgün olmadığı, aslında yeteri su olduğu ama suyun temininde sıkıntı yaşandığını tespit ettik. Bu dağ Emerdin Dağı, Manavgat'ın Yeşilbağ sınırında ve arkasında Konya-Beyşehir var. Yaklaşık 2 bin 200 rakımda, gerçekten çok zor bir coğrafya, Karadeniz'i andıran bir coğrafya var. Yaz aylarında vatandaşlarımızın basınç problemi vardı, hatta bazı evlerde hiç su yoktu, taşıma suyla su temini sağlıyorlardı" dedi.

Bu sorunların çözümü için başlattıkları çalışmada, suyun gözüne yol olmadığı ve araçlarla gidilemediği için katırlar ve eşeklerle yükleri taşıyıp yaklaşık 1 aylık zorlu imalat süreci yaşadıklarını anlatan Gültekin, "Ama sonucunda kaptajlarımızı yeniledik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece sahil kesiminde tarım ve turizmin olduğu yerlerde değil, Torosların etekleri ve zirvelerinde de buraları bekleyen vatandaşlarımıza hizmet için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kaptajlar düzenlenerek daha sağlıklı ve hijyenik, daha fazla su temini sağlanarak vatandaşlarımızın sorunu çözüldü" diye konuştu.

'SULAR ARTIK KESİNTİSİZ AKIYOR'

Yeşilbağ Muhtarı Ahmet Özkul, havaların kurak gitmesi ve şehirlerde yaşayan köylülerin yaz tatilinde köye gelmesiyle oluşan yoğunluk nedenleriyle yaz dönemi sularının azaldığını ve ciddi susuzluk sorunu yaşadıklarını anlattı. Birçok evde hiç su olmadığını söyleyen Özkul, ASAT yetkililerinin yenileme çalışmasıyla, 5 su kaynağındaki kaptajın yenilendiğini, malzemelerin yol olmayan dağlık alanda da eşek ve katırlarla taşınmasıyla sorunlarının çözüldüğünü ve artık her evde suların kesintisiz aktığını dile getirdi.

Köylü kadınlar ise susuz kaldıkları dönemde çamaşır, bulaşık, banyo ve bahçe sulama gibi işleri için aşağı mahallelerde bulunan evlerden taşıma suyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları ve her yıl yaz aylarında büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Sorunun çözümüyle de artık su taşımaktan kurtulduklarını belirten kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-09-17 09:55:10



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