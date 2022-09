Antalya´da yaşayan yabancılar, parktaki çöpleri topladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA,(DHA)18 EYLÜL Dünya Temizlik Günü kapsamında Antalya´da yaşayan yabancılar, temizlik etkinliğinde buluştu. Aralarında Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Belarus gibi ülkelerden gelip Antalya´da yaşayan kadın ve erkeklerin bulunduğu grup, Lara parkındaki çöpleri toplayıp, çevreye duyarlı olunmasını istedi.

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü için bir araya geldi. Muratpaşa ilçesindeki Lara Parkı´nda buluşan, aralarında Rusya, Ukrayna, Belarus, Kırgızistan gibi ülkelerden gelip Antalya´da yaşamlarını sürdüren yerleşik yabancıların bulunduğu ekiptekiler, çöpleri temizledi. Parkın, falezlerle bir olan bölümünde de çalıların arasına sıkışmış şişe, yiyecek ambalajı, plastik ve bardak gibi kilolarca çöpü toplayanlar, çevreye duyarlı olunmasını istedi.

Temizlik yaptıkları Lara Parkı'nın her köşesinde çöp kutusu olduğunu fakat insanların çöplerini oturdukları bankların altına, falezlerin üzerindeki otluk alana atmalarından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Kırgızistanlı Aksu Ulanova, 6 yıldır Antalya´da yaşadığını, düzenli olarak temizlik etkinliğine katıldığını söyledi.

15 yıldır Antalya´da yaşayan Belarus asıllı Türk vatandaşı Anna Aşık, temizlik etkinliğine katıldı. Antalya´nın dünyanın en güzel şehri olduğunu fakat kıymet bilinmediğini belirten Aşık, "Antalya´yı çok seviyorum. Her yerde çöp var. Bugün temizlik günü ve biz çöpleri birlikte topladık. Güzel Antalya'yı daha güzel yapmak istiyoruz" diye konuştu.

4 AYLIK BEBEĞİYLE ÇÖP TOPLADI

Rusya´dan tatil için gelen ve arkadaşına temizlik organizasyonunda eşlik eden Anastasiia Seg,

"Tatil için buradayım. Temizlik günü olduğunu duydum ve ben de gelmek istedim. Arkadaşlarımla birlikte parkın her köşesini temizliyoruz" ifadesini kullandı

Antalya´da yaşamlarını sürdüren Ukraynalı DenisKristina Lizogubova çifti ise 4 aylık bebekleri Siyana ile birlikte temizlik etkinliğine katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

