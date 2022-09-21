5'inci kattan atlamak üzereyken, jandarma komutanı çekerek kurtardı



Engin ANAK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 5 katlı apartmanın en üst katına çıkan M.K. (25) adlı kadın, atlamak isterken, kendisini içeri doğru çeken Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya tarafından kurtarıldı.

Olay, Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K. adlı kadın, 5 katlı binanın üst kat penceresinden alt taraftaki çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi de kadının bulunduğu yere çıktı. Burada ekipler, ikna çalışmalarına başlarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya da kadının arkasındaki pencereden yaklaştı. M.K. çatı üzerinde ayakta durduğu sırada hamle yapan Altunkaya, kadını duvara doğru çekip kurtardı. M.K., kontrol amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-09-21 17:41:39



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