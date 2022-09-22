Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü (2)

Bu maske 10 dakikada koronavirüsü tespit ediyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BÖLGEDE RÜZGAR RİSKİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ağaçların küle döndüğü bölgeden hala dumanlar yükselirken, rüzgarın yeniden etkisini göstermesi, tekrar alevlenme riskini ortaya çıkardı. Soğutma çalışmalarını yürüten ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-09-22 12:31:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.