Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi; o anlar kamerada



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir tur midibüsü sürücüsünün, yeni doğan bebek nakleden ambulansa, yapılan uyarılara rağmen yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir acil yardım ambulansına D-400 kara yolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Sol şeritte seyreden midibüse, siren çalan ambulans tarafından anons yapıldı, midibüs şoförü sağ şerit müsait olmasına rağmen ısrarla yol vermedi.

CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALINDI

Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü. O anlar sosyal medyadan da paylaşıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2022-09-25 12:08:44



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