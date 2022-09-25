Müşterisini almaya gittiği otomobil alev alev yandı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da havalimanına müşteri almak için giden araç kiralama şirketi çalışanı H.Ç.'nin kullandığı otomobil, dönüş yolunda bir anda alev aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesindeki Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi. Bir araç kiralama firmasında çalışan H.Ç., havalimanına gelen müşteriyi almak için 07 ATR 178 plakalı otomobille iş yerinden ayrıldı. Müşteriyi alan H.Ç. dönüş yolundayken araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Panik yaşayan H.Ç. ve müşterisi aracı terk ederken, alevler bir anda otomobili sardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-09-25 14:55:40



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